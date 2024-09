Marcelo Lima é o primeiro candidato a ter candidatura deferida em São Bernardo

Marcelo Lima (Podemos) teve sua candidatura oficialmente deferida pela 284ª Zona Eleitoral de São Bernardo do Campo na noite desta quarta-feira (4), tornando-se o primeiro candidato a prefeito da cidade apto a disputar as eleições municipais de 2024.

O deferimento da candidatura de Marcelo confirma que todas as exigências legais foram cumpridas, com a Justiça Eleitoral declarando que “as condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo informa, de causa de inelegibilidade”.

Com uma trajetória de 20 anos na política local, tendo atuado como vice-prefeito e secretário municipal na gestão, o candidato lidera as intenções de voto na corrida eleitoral, segundo a Intelligence Pesquisa. O levantamento aponta que ele possui 29% das intenções de voto.

Marcelo Lima é seguido pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania) com 23%, e pelo deputado estadual Luiz Fernando (PT), com 15%. Em quarto lugar, aparece Flávia Morando (União), sobrinha do atual prefeito Orlando Morando, com 14% das intenções.

A pesquisa, realizada nos dias 19 e 20 de agosto de 2024, entrevistou 600 eleitores de São Bernardo do Campo, apresentando uma margem de erro de 4% e um nível de confiança de 95%. O registro da pesquisa é SP-03816/2024.