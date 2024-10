Marcelo Lima é eleito com vitória em todas as zonas eleitorais de São Bernardo

Marcelo Lima (Podemos) foi eleito prefeito de São Bernardo do Campo com uma vitória expressiva nas seis zonas eleitorais da cidade. Com 55,74% dos votos válidos (205.831 votos), ele superou o candidato Alex Manente (Cidadania), que obteve 44,26% dos votos (163.429).

Marcelo venceu com margem significativa em todas as zonas eleitorais: na 174ª Zona Eleitoral, alcançou 58,27% dos votos; na 283ª, 56,29%; na 284ª, 52,78%; na 296ª, 54,62%; na 409ª, 55,57%; e na 414ª, 56,65%.

“Essa vitória consagra uma campanha baseada em propostas, a campanha do amor. É a vitória de quem realmente levou a mensagem que vai transformar São Bernardo em um lugar cada vez melhor,” afirmou o prefeito eleito. “E agora, com muito trabalho, vamos entregar tudo aquilo que nós discutimos durante a campanha e colocamos no nosso plano de governo”, acrescentou.

Uma das prioridades de Marcelo será a segurança pública. Ele afirma que dobrará o efetivo da Guarda Civil Municipal, além de implementar o maior programa de monitoramento por câmeras do estado de São Paulo, da periferia ao Centro. “Vamos fazer um bom diálogo com o Governo de São Paulo para reforçar o policiamento da Polícia Militar, a Operação Delegada.”

“Na saúde, nós vamos criar o hospital infantil municipal e o hospital do idoso, além de priorizar quem vive em São Bernardo com o Cartão Saúde, e zerar as filas de exames e cirurgias represadas com o Corujão”, frisou o prefeito eleito.