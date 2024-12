Marcelo Lima é diplomado prefeito de São Bernardo

Marcelo Lima, prefeito eleito de São Bernardo do Campo, e sua vice, Sargento Jessica Cormick, foram oficialmente diplomados nesta quinta-feira (19). A cerimônia, realizada no plenário da Câmara Municipal, reuniu familiares dos eleitos, autoridades locais e representantes da sociedade civil.

A solenidade contou com a presença de uma mesa de honra composta pelo juiz da 174ª Zona Eleitoral, Mário Rubens Assumpção Filho; a juíza da 284ª Zona Eleitoral, Lizandra Maria Lapenna Peçanha; o atual prefeito Orlando Morando; o presidente da Câmara de São Bernardo, vereador Danilo Lima; o vereador mais votado da eleição de 2024, Pery Cartola; além do prefeito eleito e da vice-prefeita eleita.

Em seu discurso, Marcelo Lima destacou o seu compromisso com a população e com o diálogo. “Esperem de mim um prefeito que vai pregar a união, que vai pregar o amor e o carinho por São Bernardo do Campo, independentemente do partido político, independentemente daquele que esteve comigo no primeiro turno, no segundo turno ou daqueles que não estiveram. A eleição acabou”, afirmou.

“Por uma São Bernardo pra frente, por uma São Bernardo que ainda pode muito mais, por uma São Bernardo ao lado de vocês, dando orgulho para o povo de São Bernardo”, acrescentou.

Marcelo aproveitou a ocasião para reconhecer o trabalho da Justiça Eleitoral durante o processo de campanha: “Gostaria de parabenizar a toda equipe do cartório, todos os juízes, que garantiram e asseguraram algo que é fundamental, que é a democracia”.

Durante a entrega do diploma pelo juiz Mário Rubens Assumpção Filho, Marcelo convidou sua família para a foto oficial, marcando o momento ao lado da esposa e futura primeira-dama, Zana Lima; das filhas Larissa e Gabriele; da mãe, Dona Cida; e da neta Elouise.

A diplomação, conduzida pela Justiça Eleitoral, simboliza a validação oficial dos resultados das urnas, confirmando a escolha feita pela população. Além do prefeito eleito e da vice, também foram diplomados os 28 vereadores que comporão a legislatura 2025-2028, com início em 1º de janeiro de 2025.