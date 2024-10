Marcelo Lima e Alex Manente disputam segundo turno em São Bernardo do Campo

Em disputa acirrada, o ex-vice-prefeito de São Bernardo do Campo Marcelo Lima (Podemos) terminou o primeiro turno das eleições de 2024 na frente, conquistando 28% dos votos, e vai enfrentar o deputado federal Alex Manente (Cidadania), que obteve 26% nas urnas.

O candidato do PT, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, terminou o primeiro turno com 23% dos votos, o mesmo desempenho que a sigla teve em 2020 na cidade que é berço político do Partido dos Trabalhadores e do presidente Lula.

Em quarto lugar na disputa ficou a candidata do União Brasil, Flávia Morando, sobrinha do atual prefeito, Orlando Morando (PSDB) e cujo vice é do Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas o governador se manteve neutro na disputa. Alex Manente tem como vice Paulo Eduardo (PL), ex-assessor de Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Manente concorre à Prefeitura de São Bernardo do Campo pela quarta vez e tem o apoio de Bolsonaro. Durante a campanha, entretanto, negou ser bolsonarista e afirmou ser de “centro-direita”, apesar da escolha de vice e da forte posição antipetista.

Marcelo Lima deixou o cargo de vice-prefeito quando foi eleito deputado federal em 2022, mas viu o mandato ser cassado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em novembro de 2023 por infidelidade partidária Lima se desfiliou do Solidariedade para se juntar ao PSB sem apresentar justificativa, no entendimento da Justiça eleitoral. Em abril deste ano, migrou de novo, desta vez para o Podemos.

Flávia Morando teve apoio do prefeito Orlando Morando, e a popularidade do tucano contribuiu para o desempenho da sobrinha, que terminou apenas 1,7 ponto percentual atrás do candidato do PT uma pesquisa do instituto Real Time Big Data mostrava que Orlando tinha aprovação de 73% dos eleitores da cidade e reprovação de apenas 24%.

Luiz Fernando Teixeira, irmão do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do governo Lula, Paulo Teixeira, foi presidente do São Bernardo Futebol Clube de 2009 a 2016 e é deputado estadual desde 2015.