Marcelo Lima destaca creche noturna: “Novos empregos para educação”

Marcelo Lima, candidato a prefeito de São Bernardo pelo Podemos, realizou uma caminhada com apoiadores no Jardim Thelma, no Grande Alvarenga, nesta quarta-feira (4). Em conversa com moradores e comerciantes, ele destacou sua proposta de criar creches noturnas na cidade. “Vamos gerar novas oportunidades de emprego na área da educação, e com a implementação de um terceiro turno escolar, os pais que trabalham ou estudam à noite terão um lugar seguro para deixar seus filhos.”

O candidato também destacou seu compromisso em realizar concursos públicos para ampliar o quadro de profissionais da educação. “Com a criação das creches noturnas, aumentaremos significativamente o número de vagas”, frisou.

Marcelo Lima ressaltou a importância dessas creches para os responsáveis que trabalham no período noturno. “Muitos pais e mães não têm com quem deixar seus filhos à noite. A modalidade noturna trará tranquilidade, garantindo que as crianças estejam em um ambiente seguro e sob os cuidados de profissionais capacitados.”

Compromisso com a educação

Durante a caminhada, Marcelo Lima também reafirmou seu compromisso com os profissionais da educação, destacando a necessidade de equiparar os salários da rede municipal aos níveis praticados na capital. “Corrigir a defasagem salarial é essencial para mantermos nossos profissionais da educação em São Bernardo, evitando que busquem melhores oportunidades em outras cidades”, afirmou o candidato.