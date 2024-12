Marcelo Lima cumpre promessa de campanha e vai a Brasília em busca de apoio federal

Marcelo Lima cumpriu sua promessa de campanha e foi a Brasília, antes mesmo de tomar posse, em busca de apoio federal para implementar projetos que beneficiem o desenvolvimento econômico e social de São Bernardo do Campo. O prefeito eleito se reuniu com o presidente da República, Luiz Inácio da Lula da Silva, no Palácio da Alvorada, em Brasília, na quarta-feira (4), e saiu com o compromisso firmado de que a cidade será prioridade no orçamento federal de 2025.

Durante a reunião, foram discutidos diversos projetos prioritários para o município, incluindo iniciativas habitacionais, de mobilidade urbana, programas de custeio para a saúde, ações educacionais, entre outras áreas estratégicas. “Uma conversa muito produtiva, dizendo a importância de ter o governo federal apoiando a cidade a partir do dia 1° de janeiro”, afirmou o prefeito. “E o presidente da República nos deu a garantia que São Bernardo vai ser prioridade no orçamento federal a partir de janeiro de 2025”, acrescentou.

Marcelo também reafirmou o compromisso assumido durante a campanha eleitoral de buscar parcerias em todos os níveis – federal, estadual e privado – para beneficiar a cidade. “Já estamos trabalhando antes mesmo da posse para garantir que, a partir de 1º de janeiro, tenhamos todo o apoio necessário para implementar nosso plano de governo e transformar São Bernardo em uma cidade cada vez mais feliz.”

“Fiquei agradecido ao presidente Lula por entender que governar não é sobre coloração partidária, mas sim sobre governar para as pessoas. Essa é uma visão que compartilhamos e que será fundamental para o futuro de São Bernardo do Campo”, declarou o prefeito eleito.

Nos próximos dias, Marcelo Lima também se reunirá com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em busca de iniciativas conjuntas que atendam às demandas da cidade. “O que importa é São Bernardo do Campo. Nosso objetivo é trabalhar com quem puder contribuir para melhorar a qualidade de vida da nossa população”, concluiu.