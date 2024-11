Marcelo Lima anuncia secretariado para compor a prefeitura de São Bernardo

Marcelo Lima (Podemos), prefeito eleito de São Bernardo do Campo, apresentou os primeiros nomes dos secretários que irão compor o Paço Municipal a partir de 1º de janeiro de 2025. O anúncio aconteceu na manhã desta sexta-feira (29) e contou com a presença da futura primeira-dama Zana Lima e da vice-prefeita eleita Jessica Cormick.

O secretariado anunciado por Marcelo Lima foi: Jean Gorinchteyn, para a Secretaria de Saúde; Samara Dinis, para a Secretaria de Cultura; Francisco José Carone Garcia, para a Secretaria de Transportes e Vias Públicas; Dra. Juliane Nakamura, na Chefia de Gabinete; e Rafael Demarchi, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo.

Além do secretariado, o prefeito eleito também apresentou a secretária adjunta de Saúde, Fernanda Penatti.

Marcelo destacou o perfil técnico dos gestores que irão compor o secretariado. “Fomos em busca dos melhores nomes para servir São Bernardo do Campo”, afirmou o prefeito eleito.

Confira o currículo dos secretários:

Jean Gorinchteyn – Secretaria de Saúde

É médico infectologista com ampla experiência no enfrentamento de doenças de impacto na saúde pública. Foi Secretário de Saúde do Estado de São Paulo durante a pandemia de Covid-19, liderando estratégias de combate à crise sanitária. Atua como médico nos hospitais Albert Einstein e Emílio Ribas, é professor de infectologia na Universidade Mogi das Cruzes, e embaixador do Instituto Trata Brasil, promovendo a universalização do saneamento básico no país, uma causa essencial para a saúde pública. E agora nosso secretário para melhorar a saúde de São Bernardo.

Samara Dinis – Secretaria de Cultura

Coordenou as discussões e a sistematização das propostas para a cultura do Plano de Governo de Marcelo Lima. É referência na promoção de políticas públicas culturais e educacionais em São Bernardo. Com ampla experiência na administração pública, liderando a implementação de políticas como a Lei Paulo Gustavo e o Sistema Municipal de Políticas Culturais, além de coordenar eventos e ações de fomento e formação artística na cidade.

Francisco José Carone Garcia – Secretaria de Transportes e Vias Públicas

Engenheiro civil com mais de 40 anos de experiência em construção civil, especializado em infraestrutura urbana. Possui vasta experiência em gestão pública, com foco em eficiência operacional e otimização de recursos. É reconhecido pela habilidade em liderar equipes multidisciplinares, gerenciar grandes orçamentos e implementar soluções inovadoras para superar desafios estruturais, sempre com uma visão estratégica voltada ao desenvolvimento sustentável e à melhoria da infraestrutura urbana.

Juliane Nakamura – Chefia de Gabinete

Formada em Direito desde 2015, trabalhou por 11 anos no setor privado, com foco nas áreas jurídica e administrativa, especialmente em temas envolvendo a administração pública. Durante o período realizou uma série de cursos sobre temas relacionados ao Poder Público. Possui, ainda, grande experiência na área eleitoral, tendo atuado inclusive em diversas campanhas do prefeito eleito, especialmente na mais recente, onde coordenou a área jurídico-administrativa operacional da campanha.

Rafael Demarchi – Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo

Administrador de empresas, com MBA em Gestão Estratégica de Mercado pela FGV e Gestão Pública Empreendedora pela Faculdade Sebrae. Possui sólida experiência em logística intermodal, gestão empresarial e expansão de negócios. Já foi vereador em São Bernardo do Campo. É conselheiro no Ibrachina e no Ibrawork, contribuindo para fortalecer conexões culturais e econômicas entre Brasil e China, com foco em inovação, Smart Cities e startups, promovendo novas oportunidades de negócios e desenvolvimento sustentável.