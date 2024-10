Marcelo Lima anuncia criação de hospital infantil no primeiro ano de governo

Marcelo Lima (Podemos), candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, anunciou que criará o Hospital Infantil Municipal já no seu primeiro ano de governo. A declaração foi feita durante uma caminhada no bairro Assunção nesta sexta-feira (18). Marcelo estava acompanhado pelo atual prefeito Orlando Morando, pela deputada estadual Carla Morando e por Flávia Morando (União Brasil), ex-prefeiturável.

Segundo o candidato, o hospital será instalado no antigo Hospital Municipal Universitário (HMU), no bairro Rudge Ramos. “Vamos instalar o primeiro Hospital Infantil Municipal no HMU. Ali, onde está nascendo o TEAcolhe, a primeira clínica especializada no atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista, teremos ainda mais estrutura com o hospital infantil ao lado. Vamos garantir mais qualidade de vida para as crianças de São Bernardo”, afirmou.

Marcelo Lima também destacou a importância da nova unidade. “Vamos avançar com a criação desse hospital, que é fundamental para o cuidado das nossas crianças. Assim como já conquistamos o Hospital da Mulher, agora precisamos focar na saúde infantil.”

Liderança nas pesquisas

Uma pesquisa realizada pelo Real Time Big Data, divulgada nesta sexta-feira (18), aponta Marcelo Lima (Podemos) com 49% das intenções de voto no segundo turno da eleição para a Prefeitura de São Bernardo. Alex Manente (Cidadania) aparece com 39%. Votos nulos e brancos somam 6%, enquanto 6% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

O levantamento, encomendado pela Record, entrevistou 1.000 pessoas entre os dias 16 e 17 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o código SP-08129/2024.