Marcelo Gaiani assume comando do JP Morgan no Brasil após morte de CEO

O executivo argentino Marcelo Alvarez Gaiani é o novo CEO do JP Morgan no Brasil. Ele assume o comando do banco no país após a morte de Daniel Darahem, que ocupou o cargo de 2020 até o início de agosto deste ano.

Gaiani tem 23 anos de empresa. Ele se tornou managing director (diretor de operações, em português) em 2012 e é o atual chefe de advisory (chefe de gestão) do banco na América Latina. A instituição confirmou que ele assume imediatamente o cargo de CEO.

Segundo o perfil de Gaiani no LinkedIn, ele é formado em engenharia pelo Instituto Tecnológico de Buenos Aires e possui MBA pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachussets).

Seu antecessor, Darahem, morreu aos 51 anos. Ele tratava um câncer de garganta havia dois anos. Darahem trabalhou na empresa por 27 anos. Sob seu comando, o JP Morgan comprou uma participação de 40% no banco digital C6 Bank, em 2021 -acordo que marcou a entrada da empresa americana no varejo bancário brasileiro.

O JP Morgan opera no Brasil há aproximadamente 100 anos e oferece produtos e serviços financeiros a pessoas jurídicas. Há escritórios locais do banco em São Paulo e no Rio de Janeiro.