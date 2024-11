Marcelo Falcão e Nando Reis são atrações de jantar e leilão beneficente “Todos Pela Adoção” em SP 

O abandono de animais no Brasil é uma crise silenciosa que atinge números alarmantes. Estima-se que mais de 30 milhões de cães e gatos estejam em situação de rua, sem cuidados, alimentação ou local adequados no país.

A superlotação de abrigos e a dificuldade de encontrar lares permanentes para esses animais agravam o problema, tornando a adoção um desafio constante. Além disso, muitas dessas instituições enfrentam sérios obstáculos financeiros e estruturais para cuidar adequadamente de tantos bichinhos.

Para buscar soluções para essa grave situação, duas conceituadas instituições focadas no bem-estar animal – o Instituto Ampara Animal e a ONG Encontrei um Amigo – unem forças para promover o jantar/leilão beneficente “Todos Pela Adoção”, no Hotel Unique, em São Paulo. O evento, que será realizado às 19 horas do dia 11 de dezembro de 2024, tem como objetivo arrecadar fundos para construir o maior centro de adoção permanente de cães e gatos do Brasil.

Para abrilhantar a noite, a alta gastronomia assinada pelo chef Emmanuel Bassoleil e sua equipe proporcionará uma experiência única aos participantes. Além disso, será realizado um leilão exclusivo com obras de arte, hospedagens nos melhores hotéis do Brasil, passagens aéreas e experiências inéditas, revertendo 100% dessa arrecadação para construir o maior centro de adoção permanente de cães e gatos do país.

O encontro também terá momentos musicais com o acústico de Nando Reis e pocket show de Marcelo Falcão, ex-vocalista da banda O Rappa. A apresentação ficará a cargo da modelo e apresentadora Ellen Jabour e do jornalista global Rodrigo Bocardi, que vão dividir o palco com convidados especiais e apoiadores da causa animal.

Instituições envolvidas

Fundado em 2010, hoje o Instituto Ampara Animal é a maior organização de proteção animal do Brasil. Dirigida por mulheres, a organização não-governamental (ONG) atua diretamente na assistência a abrigos e na promoção de práticas sustentáveis que garantam os direitos dos animais.

Já a ONG Encontrei um Amigo, criada por Tatiana Siaulys em 2008, foca em todo o processo de reabilitação e adoção de animais abandonados, oferecendo cuidados físicos e emocionais.

Com a participação de grandes nomes e apoiadores, o “Todos Pela Adoção” promete ser uma noite memorável, em que cada convite e lances arrematados no leilão vão representar um passo para transformar a realidade de milhares de animais no país.

Os convites estão disponíveis pelo e-mail [email protected] e pelo site Ticket 360

SERVIÇO

Evento: Jantar e leilão “Todos Pela Adoção”

Data: 11 de dezembro de 2024

Horário: 19h

Local: Hotel Unique – São Paulo, SP

Convites: [email protected] / Site: Ticket 360