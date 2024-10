Marcelo D2 leva seu Novo Samba Tradicional a São Paulo

Dia 26 de outubro, Marcelo D2 levará o show de seu “Novo Samba Tradicional” ao palco da Audio, em São Paulo. Acompanhado pela sua banda, Um Punhado de Bamba, e introduzindo novos elementos musicais eletrônicos, D2 propõe uma experiência única dividida em cinco atos distintos, cada um homenageando grandes ícones do samba e explorando diferentes facetas desse gênero tão rico. A noite marcará também o lançamento da plataforma Tocal UOL, criada para dar visibilidade aos talentos da música brasileira.

Nos últimos anos, Marcelo D2 tem direcionado seu olhar à busca pelos elos entre o ancestral e o contemporâneo, refletindo em sua obra os hábitos, costumes populares e vínculos afetivos que desaguam em uma produção artística potente e inovadora. Tradição e vanguarda dão as mãos em sua música de maneira singular, resultando em uma sonoridade única. Agora, rap e samba se encontram, mas no terreiro do samba. O início de um novo ciclo, fruto destas vivências, pesquisas e intensa verve criativa do artista é materializado em IBORU, álbum que acaba de ser indicado ao Grammy 2024, na categoria Melhor Álbum de Samba/ Pagode.

No campo musical de IBORU, após três décadas de uma carreira profícua e marcada pela busca da inovação, o artista se volta à própria história para propor uma nova sonoridade. Ao levar o show “Marcelo D2 e um Punhado de Bamba” aos palcos, o artista convida antigos fãs e recém-chegados a adentrar seu multiverso sonoro, que leva o rap para ao terreiro do samba em uma jornada repleta de referências estéticas da cultura urbana. no qual elementos clássicos do samba, como cavaquinho, coro, percussão e metais, ganham a companhia e profundidade dos graves eletrônicos do rap.

No repertório, faixas de sucesso como “Povo de Fé”, “Saravá”, “Tambor de Aço” e clássicos do samba, aliados a um show à parte no telão, com imagens de resistência de seus personagens, tradição de subúrbio, que enriquecem a cultura popular.

Serviço:

Marcelo D2 & Um Punhado de Bamba

Data: 26 de outubro (sábado)

Abertura da casa: 22h

Classificação: 18 anos

Local: Audio

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 694 – Água Branca – SP

Acesso para deficientes: sim

Área PNE: sim

Local para alimentação: sim

Ingressos: a partir de R$ 80,00

Vendas: Ticket360

Horário de funcionamento bilheteria Audio: segunda a sábado (exceto feriados) das 10h às 17h | Fechada das 13h às 14h