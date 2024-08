Marcelo D2 abre instalação artística sobre o álbum ‘A Procura da Batida Perfeita’

“A Procura da Batida Perfeita”, álbum icônico de Marcelo D2, lançado em 2003, que chegará ao streaming dia 16 de agosto, ganha instalação artística inédita e gratuita, a partir do dia 17 de agosto, na Ocupação IBORU. Idealizada pelo próprio artista e a produtora Luiza Machado, a mostra convida o público (pode chamar geral!) para uma imersão multissensorial no universo do disco.

A instalação ocupará o primeiro andar e o mezanino do espaço, no Centro Histórico do Rio, apresentando diversos elementos relacionados à obra, como um grande mural com a capa do disco, making of do clipe da música “Qual É?”, exibição de videoclipes, reprodução do estúdio do artista e fotos inéditas.

No dia de abertura, haverá três sessões de visitas guiadas por D2, a partir das 11h, explicando o processo de criação do álbum, desde a utilização de samples até a composição estética. O espaço contará com QR codes para os visitantes ouvirem as faixas do disco no celular, além de trazer de volta alguns conceitos da época em que foi lançado, como o stencil acompanhando a capa do disco e grafites relacionados à temática.

A Procura Continua: álbuns icônicos do artista chegam ao streaming

Marcelo D2 e Sony Music Brasil lançam quatro dos principais álbuns do artista no streaming entre julho e agosto: “ Meu Samba é Assim” (2006), “Eu Tiro a Onda (1998)”, Acústico MTV (2004) e por último o aclamado “A Procura da Batida Perfeita” (2003).

Há 26 anos Marcelo D2 iniciava sua jornada solo com “Eu Tiro É Onda”. Naquele período, 1998, o rap nacional vivia a sua era de ouro, quebrando paradigmas, não somente na qualidade das produções, mas também por entrar em territórios que antes não tinha espaço. Dessa forma, tornou-se porta-voz de uma população que não tinha meios para expressar suas indignações e reivindicar direitos.

Cronologicamente, “A Procura da Batida Perfeita”, de 2003, iniciou a imersão de Marcelo D2 no samba. O título é uma referência ao single “Looking For The Perfect”, do Afrika Bambaataa, um dos arquitetos do hip hop. Diferente do antecessor, os beats ganham de vez a companhia orgânica da batucada e de acordes de violão, criando assim uma textura pouco explorada no rap do Brasil até aquele momento. Novamente, Mario Caldato Jr. assina as produções, que são encorpadas por samples de João Nogueira, Luiz Bonfá, Paulinho da Viola, Antônio Carlos & Jocafi e Marku Ribas. Na lista de convidados estão o filho de Marcelo, Stephan (Sain), e will.i.am (Black Eyed Peas) – além de Ivan “Mamão” (Azymuth) na bateria e Seu Jorge nos vocais de “A Maldição Do Samba”.

Pela estética diferenciada, e até vanguardista, carregada com as vivências das rodas de samba e das ruas do Rio de Janeiro, o álbum sedimentou a carreira de D2, emplacou hits – entre eles “Qual É” e “Loadeando” -, atingiu o topo das paradas nas rádios, invadiu os programas da TV aberta e expandiu o seu alcance para além das fronteiras, o levando (inclusive) para tocar no lendário Montreux Jazz Festival, na Suíça. Sua atemporalidade mostrou que, de fato, depois do samba a vida do gringo (o rap) nunca mais foi a mesma.

Mesmo fugindo do tradicionalismo, D2 conquistou respeito tanto no hip hop quanto entre os sambistas. Mantendo o conceito musical, os recortes continuaram sendo de canções locais, de Miguel de Deus a Originais do Samba. Quase com passe vitalício, o piano de João Donato se faz presente, assim como a voz de Alcione, Aori, Marechal, Layse Sapucahy, Chali Tuna E Cut Chemist, Mr. Catra, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Baden Powell e Bezerra Da Silva – estes dois, com trechos de falas cedidos para complementarem as narrativas.

À Procura da Batida Perfeita (2003)

Faixas

01.Pra Posteridade

02.A Procura Da Batida Perfeita

03.Vai Vendo

04.A Maldição Do Samba

05.Pilotando O Bonde Da Excurção

06.Loadeando

07.Profissão Mc

08.CB (Sangue Bom)

09.Batidas E Levadas

10.Re-Batucada/Do Jeito Que O Rei Mandou

11.Qual É ?

Sobre a Ocupação IBORU

Movimento criado por Marcelo D2 e Luiza Machado em 2023, a Ocupação IBORU recebeu mais de 120 mil visitantes no Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. O projeto foi um desdobramento do álbum de mesmo nome, apontado pela APCA como um dos melhores do último ano.

Se em 2023, Marcelo D2 e Luiza Machado uniram arte, moda, educação, tecnologia e comportamento sob a batuta deste novo samba tradicional, agora, o foco é ainda mais direcionado à música. Em 2024, a musicalidade do artista assume o protagonismo neste novo espaço, refletindo a contínua busca de Marcelo D2 por experimentações sonoras e compartilhamento de seu processo criativo.

O espaço abrigou esse ano a exposição de fotografia “Linhagem Suburbana” de Wilmore Oliveira, AKA Youknowmyface, sob a curadoria de Marcelo D2 e Luiza Machado, ALAKORÔ – Uma exposição de Sérgio Marimba, com curadoria de Bianca Ramoneda. O espaço continuará recebendo uma série de eventos e atividades, incluindo ensaios abertos de Marcelo D2 com convidados especiais, lançamentos de livros, oficinas e debates.

Serviço:

Cará Residência Artística apresenta a instalação “A Procura da Batida Perfeita”

Local: Ocupação IBORU

Endereço: R. Sete de Setembro, 43 – Centro, RJ

Vernissage aberta ao público dia 17 de agosto de 11 às 16h

Período: De 17 de agosto a 07 de setembro

Horário: Terça a Sábado, das 11h às 17h

Programação gratuita, por ordem de chegada e sujeita a lotação

Confira a programação completa no Instagram do artista – @marcelod2