Marcello Novaes deixa o agito carioca para abraçar tranquilidade e natureza na serra

Na busca por tranquilidade e conexão com a natureza, o ator Marcello Novaes, reconhecido por sua carreira na televisão brasileira, decidiu adotar uma vida mais pacata em sua propriedade em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Desde jovem, Marcello se apaixonou pelo ambiente rural ao visitar o sítio de seu tio, uma paixão que persistiu ao longo dos anos e culminou na aquisição da propriedade familiar.

Aos 62 anos, Novaes desfruta do isolamento e da paz que o local oferece, distanciando-se do ritmo frenético da capital carioca. Com a casa mais próxima a 800 metros de distância, o ator encontrou um santuário onde cultiva uma horta orgânica e dedica-se a trabalhos manuais em sua oficina. “Sempre tive vontade de passar mais tempo no sítio”, revela o ator, destacando o aprendizado com seu tio, um advogado que lhe ensinou habilidades práticas como mecânica e elétrica.

Durante a pandemia de Covid-19, Marcello intensificou sua permanência no sítio, encontrando ali um espaço de reconexão e serenidade. “É um lugar especial que me traz muita paz”, afirma. A presença da natureza abundante e a nascente de água dentro da propriedade contribuem para esse ambiente harmonioso que o ator tanto preza.

Apesar de passar boa parte do tempo sozinho devido aos compromissos profissionais dos filhos Diogo e Pedro no Rio de Janeiro, ambos músicos na banda Fuze, Marcello aproveita cada visita deles para desfrutar das atividades ao ar livre que o sítio proporciona. A propriedade conta com quadriciclo, piscina, sauna e espaço para música e churrascos.

O ator é responsável pela manutenção do local, cuidando pessoalmente de reparos elétricos e marcenaria. Ele também construiu uma pequena cachoeira para aproveitar a nascente de água pura. “Todas as construções são idealizadas por mim”, diz Novaes, que se encarrega até mesmo da decoração do ambiente.

Com um novo projeto televisivo em andamento – a quarta temporada de “Arcanjo Renegado”, prevista para estrear no Globoplay – Marcello Novaes divide seu tempo entre o refúgio serrano e os compromissos profissionais no Rio. Entretanto, seu vínculo com a natureza permanece inabalável. “Sinto uma identificação muito grande com este lugar”, conclui o ator.