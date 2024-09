Marcello Melo Jr anuncia saída da Globo após 15 anos e se emociona em despedida

Marcello Melo Jr, 36, emocionou a plateia do Domingão com Huck neste domingo (8) ao anunciar que está deixando a Globo após 15 anos. O ator, que venceu o quadro Batalha do Lip Sync, se emocionou ao falar sobre o fim de seu contrato fixo com a emissora no final deste ano.

“Este é o meu último ano na Rede Globo, depois de 15 anos dentro da casa“, afirmou ele, surpreendendo a plateia, que pareceu não ter gostado da notícia. “Mas, calma, nunca é um adeus, é sempre um até logo.”

Na sequência, ele demonstrou não guardar mágoas da empregadora. “Eu quero agradecer essa empresa que me deu um espaço maravilhoso, de poder levar a arte de um preto, favelado, que veio da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu, e poder realizar um sonho”, disse.

O elenco ainda agradeceu aos colegas de “Renascer”, que terminou na sexta (6) e na qual interpretou José Bento. “A melhor forma que eu poderia fechar um ciclo nessa emissora seria junto com vocês, o tempo que a gente fica longe da família para poder se dedicar ao que a gente ama”, avaliou.

O ator ainda tirou os sapatos e meias para fazer uma homenagem ao Nós do Morro, onde deus seus primeiros passos na arte. “Eu só fiquei descalço porque o Guti [Fraga, fundador do grupo teatral] me ensinou uma palavra na prática: humildade. Humildade não é algo que se compra ou recebe de alguém. Humildade você tem dentro de você! Mantenha sempre os pés no chão. Obrigado por tudo.”

Na Batalha do Lip Sync, Marcello homenageou Pabllo Vittar e The Weeknd, enquanto sua concorrente, Giullia Buscacio, imitou Kelly Key e Ariana Grande.