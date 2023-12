Marcelinho Freitas lança pout-pourri com participação especial do Netinho de Paula

Nesta sexta-feira (15), Marcelinho Freitas lança o pout-pourri de três sucessos: “Jeito de Seduzir / Nascente / Condor”, com participação especial do cantor Netinho de Paula.

A canção faz parte do projeto “Meu Samba, Minha História”, audiovisual gravado em 2022 na Vila do Samba, em São Paulo, com produção musical de Diego Alexandre, direção de vídeo de Thiago Stancev e direção executiva de Beto Santos.

“Estou muito feliz em lançar a primeira música desse audiovisual que tem grandes amigos do samba/pagode no palco comigo. É um prazer poder, finalmente, dividir com vocês esse projeto tão lindo.”, comemora o cantor.

Marcelinho Freitas emplacou vários hits ao longo de sua carreira, como: “Mariana parte minha”, “Nascente”, “Pra ficar”, “Felicidade escondida”, entre outras canções. Atualmente, o cantor segue em carreira solo com a agenda lotada de shows.