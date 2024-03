Marcel Munhoz trabalha por melhorias na passagem subterrânea que liga o Centro ao Fundação

O vereador Marcel Munhoz (Cidadania) protocolou indicações visando melhoria da passagem subterrânea Gabriel Zambrana, localizada sob a linha férrea, no Centro de São Caetano do Sul. O objetivo da propositura é proporcionar mais segurança e conforto às pessoas que se utilizam da localidade.

Na área de segurança pública, o parlamentar encaminhou ofício para a 3ª Cia. do 6º Batalhão da Polícia Militar, que atende São Caetano, para realizar patrulhamento intensivo na localidade. “As rondas periódicas da Polícia Militar devem minimizar a situação de insegurança. Contamos sempre com o bom trabalho das nossas forças de segurança para o bem-estar da população”, disse Marcel Munhoz na justificativa da indicação.

O vereador também encaminhou ofício à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), para revitalização da localidade, atendendo às normas de acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

No local estão instalados vários comércios e muitas pessoas utilizam o local de passagem. “A revitalização se faz necessária para se respeitar os direitos fundamentais do cidadão. Contamos com o bom trabalho da CPTM, no trato desta questão para maior segurança e tranquilidade da população”, complementou.