Marcel Munhoz participa da inauguração do novo CGE em São Caetano do Sul

O vereador Marcel Munhoz (PP) esteve presente na tarde de quinta-feira (12) para a inauguração do novo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), localizado no Bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul. O CGE, que visa fortalecer a segurança pública da cidade, conta com uma moderna estrutura integrada a um sistema de monitoramento composto por 406 câmeras de segurança distribuídas pelos 15 bairros do município.

Marcel Munhoz destacou a importância dessa iniciativa para a segurança dos cidadãos e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à prevenção de crimes. “Esse novo CGE é um marco no avanço da segurança em São Caetano do Sul. Com as câmeras e a integração do CGE, teremos uma resposta mais rápida e eficaz em emergências, além de poder acompanhar, em tempo real, o que acontece na cidade”, afirmou.

O parlamentar também enfatizou o papel do poder público na modernização tecnológica para o combate à criminalidade. “Essa inauguração reforça a presença do poder público nas ruas da cidade e utiliza a tecnologia como aliada no combate à criminalidade, garantindo maior vigilância e monitoramento em tempo real. A segurança da nossa população é uma prioridade, e estamos investindo em todas as frentes para assegurar a tranquilidade dos cidadãos”, complementou Marcel Munhoz.

Estrutura

O projeto contempla a implantação de um Centro de Processamento de Dados (CPD), Sala de Operação e Sala de Gerenciamento de Crise, além da ampliação do CGE e da operação assistida do sistema de videomonitoramento. O sistema inclui câmeras com OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), operação VMS 24×7, câmeras PTZ (Pan/Tilt/Zoom), fixas de alta resolução, tipo Bullet e para rastreamento veicular. Todo o equipamento está integrado com tecnologias como o Sentry, sistema de alerta contra enchentes, centrais de alarme das unidades municipais e outros recursos utilizados pela equipe de segurança do município.