Marcas abandonam Jojo Todynho; entenda

No cenário atual da publicidade, Jojo Todynho, anteriormente uma figura proeminente, está enfrentando um afastamento de marcas renomadas após uma recente mudança em sua postura pública. A informação foi divulgada pelo colunista Gabriel Perline, da revista Contigo, que revelou na última quarta-feira (13) que a artista perdeu mais um patrocínio significativo, desta vez da Knorr, conhecida por seus produtos alimentícios.

A reviravolta na carreira de Jojo ocorre poucos dias após o término de seu contrato com a Avon. A razão por trás desse distanciamento das marcas parece estar relacionada ao posicionamento político assumido por Jojo nas redes sociais, onde expressou apoio a ideias de extrema direita. Essa postura gerou insatisfação entre seus seguidores, especialmente dentro da comunidade LGBTQIAPN+, que decidiu se afastar da cantora. As empresas, por sua vez, optaram por não se associar a esses posicionamentos considerados polêmicos.

Apesar do encerramento dos contratos com essas grandes empresas, Jojo Todynho aparenta não demonstrar preocupação em relação à sua fonte de renda. A cantora já iniciou novas parcerias comerciais e continua a ser requisitada para campanhas publicitárias, garantindo a continuidade de seu fluxo financeiro.

Em um vídeo publicado nesta sexta-feira (8), Jojo abordou os comentários negativos recebidos online e anunciou que possui novos projetos em andamento. “Tenho publicidades para gravar; trabalharei amanhã, domingo e segunda”, afirmou ela com confiança.

Além disso, a vencedora de A Fazenda 12 compartilhou suas expectativas para o próximo ano, revelando que está prestes a iniciar uma colaboração inédita com uma marca surpreendente. “Ano que vem trará muitas novidades boas”, declarou Jojo, mantendo otimismo sobre as oportunidades futuras.

Em suas palavras finais, Jojo Todynho destacou a importância da autenticidade em sua trajetória pessoal e profissional: “Tudo o que acontece na nossa vida nos reafirma que jamais devemos desistir ou deixar de ser quem realmente somos”, refletiu a artista.

A situação de Jojo Todynho exemplifica os desafios enfrentados por figuras públicas ao equilibrar suas convicções pessoais com as expectativas do mercado publicitário e de seu público.