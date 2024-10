Marçal é rejeitado por 59% das mulheres, mas lidera entre homens, mostra Datafolha

Rejeitado por 59% das mulheres, Pablo Marçal (PRTB) abriu uma diferença de oito pontos do prefeito Ricardo Nunes (MDB) no eleitorado masculino, mostra pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (3).

Ambos registravam os mesmos 27% entre homens no levantamento da semana passada. Agora, Marçal tem 31%, e Nunes, 23%.

Com isso, o emedebista agora aparece na liderança do segmento, empatado tecnicamente com Guilherme Boulos (PSOL), que tem 25%.

A margem de erro nos dados por gênero é de três pontos para mais ou para menos.

Entre as mulheres, por sua vez, Boulos oscilou um ponto positivamente e chegou a 28% das intenções de voto, empatado tecnicamente com Nunes, que marca 25%. Marçal variou um ponto para cima, atingindo 17%. Tabata Amaral (PSB), com 13%, empata na margem com o influenciador.

Marçal segue como o mais rejeitado pelas mulheres, com 59% das entrevistadas dizendo que não votariam nele de jeito nenhum, segundo o Datafolha. Em 8 de agosto, eram apenas 32%; na semana passada, 53%.

O segundo mais rejeitado pelas mulheres é Datena (39%), seguido de Boulos (32%), Nunes (21%) e Tabata (11%).

O candidato do PRTB vinha adotando estratégias para tentar melhorar sua aceitação no eleitorado feminino, mas, no debate realizado pela Folha de S.Paulo e UOL, na última segunda-feira (30), afirmou que “mulher não vota em mulher, mulher é inteligente”.

A fala repercutiu negativamente e foi explorada pela campanha de Nunes em inserções na TV.

O autodenominado ex-coach também lidera a rejeição entre os homens, mas com patamar menor, em empate técnico com Boulos. O índice de ambos no segmento é de 47% e 45%, respectivamente.

A pesquisa Datafolha foi contratada pela TV Globo e Folha de S.Paulo. O levantamento ouviu 1.806 eleitores de 16 anos ou mais em São Paulo nos dias 1º a 3 de outubro. Tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Está registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-09329/2024. O nível de confiança é de 95%.