Marçal diz que Bolsonaro escolheu o ‘caminho mais errado da vida dele’ sobre apoio a Nunes

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) afirmou neste sábado (21) que Jair Bolsonaro (PL) “escolheu o caminho mais errado da vida dele”, em referência ao apoio do ex-presidente à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Na sexta-feira (20), líderes do campo bolsonarista compartilharam um vídeo em que Bolsonaro critica Marçal por ter comparado a cadeirada que levou do apresentador José Luiz Datena (PSDB) com a facada desferida contra o ex-presidente em 2018.

Questionado sobre o vídeo, o influenciador respondeu que Bolsonaro escolheu o caminho errado – assim como já afirmou sobre o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), principal cabo eleitoral de Nunes. Mas não se estendeu na crítica.

“Eu não vou me levantar contra ele, que eu sei que ele foi alguém levantado por Deus. [Silas] Malafaia também, não vou levantar”, afirmou.

Marçal cumpriu agenda de campanha nesta tarde em carreata em São Mateus, na zona leste da cidade.

O autointitulado ex-coach também foi perguntado sobre o vídeo em que aparece dizendo a apoiadores que fez “cena” no trajeto de ambulância até o hospital Sírio Libanês, depois da agressão de Datena.

Sobre a crescente rejeição – 47% dos eleitores dizem que não votariam em Marçal, segundo o Datafolha – o influenciador disse que não tem como ser amado sem ser rejeitado.

“A rejeição de alguém faz com que essa pessoa seja comentada. Eu estou muito feliz de ter essa rejeição”, afirmou.

O empresário transpôs para a campanha a estratégia que aplica no mercado digital, viralizando conteúdos absurdos ou agressivos para aumentar seu conhecimento. Perguntado se dessa vez não exagerou na dose, respondeu: “Aí é comigo. Falta 15 dias, você vai ver o que eu vou fazer”.

No último debate televisivo, do SBT, na sexta-feira (20), Marçal recuou na agressividade e disse que agora adotará “postura de governante”.

“Eu mostrei minha pior versão e mostrei a pior de todo mundo. A versão que o marqueteiro nunca deixou as pessoas mostrarem”, afirmou o influenciador sobre a estratégia adotada até então. “Agora eu quero ver eles mostrarem a melhor. Eu vou mostrar a minha de governante, postura de quem já vai governar a cidade.”