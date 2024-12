Maratonista de 91 anos disputa São Silvestre para inspirar pessoas e realizar sonho

Francisco Lima é o maratonista mais velho em atividade no Brasil e um dos poucos com mais de 90 anos que participará da 99ª edição da São Silvestre. Convidado por Rexona para disputar a corrida de rua mais famosa do país, o atleta de 91 anos diz ter como uma de suas principais missões inspirar pessoas a terem uma vida mais saudável por meio do movimento.

Com seus 15km de percurso, a São Silvestre é considerada “tranquila” para o experiente atleta, afinal sua especialidade são provas de 42km. Neste ano, Seu Francisco participou de várias corridas de rua pelo país, entre as quais a Live! Run XP, com Rexona. Ele começou a correr aos 75 anos. Desde então, coleciona mais de 155 maratonas e sonha completar 200 provas de 42km.

“Quanto mais eu corro, mais ganho energia e confiança para a vida. Não tem idade para correr. Me sinto muito feliz quando as pessoas me falam que começaram a correr por causa de mim. Eu gosto de correr porque me faz bem e não precisa de muito para poder iniciar [no esporte]. Quero correr por muitos anos ainda”, destaca o maratonista.

Pernambucano de nascimento e que adotou Goiânia como moradia, Seu Francisco terá sua jornada na capital paulistana acompanhada de um fisioterapeuta e com o suporte de Rexona, que vê no corredor a materialização do propósito da marca, que é o incentivo ao movimento com confiança, seja quem for.

“O Seu Francisco mostra que não existem barreiras quando se tem confiança. Ter um atleta com mais de 90 anos participando da prova mais famosa do país, na virada do ano, e com tantas pessoas assistindo nas ruas ou na TV, traz como mensagem principal que a mudança de vida é possível para a todos, iniciante ou não, seja qual for a idade, biotipo ou história de vida”, Viviane Ramos, diretora de Marketing de Desodorantes de Unilever.

Mais do que o desafio pessoal de completar as etapas, seu Francisco afirma ter o compromisso de levar otimismo e confiança às pessoas. Em todas as provas, ele conversa com competidores e público antes ou depois de correr, além de jamais recusar pedidos de fotos.

Quando recebe pedidos para fotos em dias de eventos esportivos, Seu Francisco costuma dizer com bom humor que só aceita ser fotografado “se tirarem mil fotos” com ele. E detalhe: o maratonista de 91 anos tem uma “marca” nos registros fotográficos: ele sempre faz pose com a perna levantada, um ritual que ele próprio define como uma forma de “celebrar sua vitalidade graças à corrida”.