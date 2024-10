Maratona mundial de ciclismo confirma terceira edição no Rio Grande do Sul

Consolidada no calendário esportivo do Rio Grande do Sul com duas edições bem-sucedidas já realizadas, a etapa gaúcha da principal maratona de ciclismo amador do mundo confirma sua terceira edição no dia 4 de maio de 2025. Previsto inicialmente para outubro desse ano, o GFNY Bento Gonçalves retoma sua realização se apresentando, também, como um importante aliado na retomada turística do estado. Além disso, a prova integrará o GFNY South America Championship – competição que reúne atletas de toda a América do Sul em busca de uma vaga no GFNY World Championship, que ocorre nos EUA.

A etapa, que faz parte do circuito global GranFondo New York e passa, anualmente, por diversos países, reafirma o forte potencial brasileiro para o desenvolvimento da modalidade em território nacional. “Nosso principal objetivo desde o adiamento por conta das condições climáticas no RS sempre foi buscar formas de manter e realizar a prova em Bento Gonçalves e região, sobretudo como forma de colaborar com a retomada dos eventos, entre eles os esportivos, e o turismo local. A realização da etapa latino-americana também trará impacto positivo para a região. Estamos felizes de confirmar a terceira edição para o mês de maio e esperamos entregar uma etapa a altura das demais”, destaca Ana Paula Cavalcanti, CEO da Global Sports Eventos Esportivos, empresa que realiza o GFNY no Brasil.

Quem participar, vai encontrar percursos com trechos de escaladas e descidas, graduais e íngremes. Saindo do Parque de Eventos de Bento Gonçalves, o competidor passará por estradas tranquilas do interior da região, e ao longo do circuito também passará pelas cidades de Farroupilha, Carlos Barbosa, Garibaldi, Monte Belo do Sul e Santa Tereza.

Ao se inscrever, os atletas têm acesso a uma série de benefícios, incluindo uma camisa Jersey personalizada do GFNY Bento, um kit atleta com itens exclusivos, suporte completo durante a prova (com atendimento mecânico e médico, além de estações de alimentação e hidratação), estradas fechadas para a passagem dos ciclistas, resultados cronometrados com premiação para os vencedores e pódio por categorias etárias, e medalhas para todos que completarem o percurso. Por conta do GFNY South America Championship, os 20% primeiros colocados de cada categoria também garantem vaga nos boxes frontais de partida da prova mundial realizada em Nova York.

Os participantes poderão escolher entre dois trajetos: o longo, de 136,8 km, e o médio, de 76,9 km. No local de largada e chegada, em Bento, um ambiente para proporcionar uma experiência semelhante às competições ciclísticas mais prestigiadas do mundo, garantindo uma atmosfera única para todos os participantes, sejam amadores ou profissionais. O GFNY Bento também promove o GFNY Bento Kids, para crianças de 2 a 14 anos. Cada inscrição inclui uma camiseta GFNY Kids, número da bicicleta e número do peitoral, cronometragem, medalha de finisher e lanche pós-corrida. As crianças começam em baterias divididas por idade.

As inscrições já estão abertas e seguem até 25 de abril do próximo ano, porém as viradas de lote ocorrem sempre no último dia de cada mês. Para mais informações e inscrições, visite o site: Link.

Feira especializada

Além da prova, o público poderá visitar a Expo Global Sports – GFNY Bento Gonçalves, feira que reunirá grandes marcas e atrações voltadas para os apaixonados pelo ciclismo e outras práticas esportivas. A programação está agendada para os dias 2 e 3 de maio de 2025, oferecendo uma excelente oportunidade para conhecer as novidades do setor e fazer importantes conexões.

Sobre o GFNY em Bento Gonçalves

A GFNY Bento Gonçalves de 2022 foi a primeira edição gaúcha e única nacional da prova até então. Foram cerca de 800 competidores, sendo 150 na modalidade kids. A dedicação e o comprometimento com o sucesso da etapa puderam ser percebidos por quem pedalou pelos trajetos da prova. A organização disponibilizou aos participantes uma estrutura completa de apoio. A etapa consagrou Alex Ferreira de Melo e Érika Soares como os grandes vencedores do percurso longo da prova. Embora não entre na modalidade competitiva, quem percorreu a versão média (de 80km) também foi coroado com premiações de reconhecimento. O mais rápido desse percurso foi Amarildo Ferreira, do Rio de Janeiro.

Com cerca de 800 participantes, a edição de 2023 foi um sucesso na Serra Gaúcha. Depois de pedalar por 135,9 km, o ciclista Cristian Lazzari, natural de Garibaldi, sagrou-se campeão do GFNY Bento, com o tempo de 3h55’41. Na categoria feminina, Erika Soares, de São Paulo, confirmou o favoritismo e levou o bicampeonato, com o tempo de 4h21’44. No percurso médio, de 76,9 km, o primeiro colocado foi Leandro Eberle, com o tempo de 2h28, no masculino, e Raíssa Zortea, com 2h45, no feminino. A modalidade kids chegou a reunir 250 participantes, sendo um reforço ao incentivo da prática do esporte desde a primeira infância.

Serviço:

O que: GFNY Bento Gonçalves 2025, etapa brasileira do desafio mundial de ciclismo amador GranFondo New York

Onde: em Bento Gonçalves-RS

Quando: dia 04 de maio de 2025

Inscrições e mais informações: no site Link