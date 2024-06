Maratona do Rio terá ‘briga de campeões’ e expectativa de recorde

QUÊNIA X BRASIL NO MASCULINO

O atual campeão Josphat Kiprotich, do Quênia, tem forte concorrência de brasileiros. O atleta marcou o recorde da prova na edição passada ao cravar um tempo de 2h13min19s, média de quase 19 km/h em todo o percurso. A expectativa, aliás, é de que este número seja batido – por ele ou não – no fim de semana.

O país africano conta com outros favoritos à vitória, como Zablon Chumba, Julio Kiprono Taurus e Kirui Kiprotich.

O Brasil, no entanto, vem com artilharia pesada. Justino Pedro da Silva, bicampeão em 2021 e 2022, é um dos principais cotados a “repatriar” o top 1. O pernambucano representou o país no Sul-Americano recentemente e vem mostrando sua rotina de treinos no Instagram.

Outro campeão recente confirmado é Giovani dos Santos, que faturou a prova dos 42 km em 2019. Ederson Vilela, Edmilson Santana e Wendell Souza também se destacam na lista dos 26 atletas da elite.

E NO FEMININO?

As etíopes Betelhem Monges e Tsehay Maru são as favoritas, mas veem a sombra de sete brasileiras na disputa pela vitória.

Andreia Hessel é a principal representante da casa. Ela faturou a Maratona de São Paulo em 2018 e acabou com um jejum de sete anos sem vitórias brasileiras na prova em questão.

Daiana Justino, Fabricia Ester, Amanda Aparecida de Oliveira, Rejane Ester, Solange Maria e Eulália dos Santos completam a lista brasileira da elite nos 42 km deste domingo (2). Emily Chebet, de Uganda, é a última inscrita nesta categoria.

QUANDO SERÃO AS PRÓXIMAS PROVAS?

21 km: 1º/6 (sábado), a partir das 6h. Largada: Jardim de Alah. Chegada: Aterro do Flamengo

42 km: 2/6 (domingo), a partir das 5h. Largada e chegada: Aterro do Flamengo

10 km: 2/6 (domingo), a partir das 8h30. Largada e chegada: Aterro do Flamengo

ONDE ASSISTIR?

Prova de 21 km: Tênis Certo (YouTube), com transmissão em 1ª pessoa

Prova de 42 km: ESPN 2 (TV fechada) e Star+ (streaming)