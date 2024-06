Maratona do Rio: Queniana conquista o bi dos 21k/Claro e quebra o recorde da prova

Cerca de 19.500 atletas correram na manhã deste sábado os 21k/Claro da Maratona do Rio de Janeiro. A temperatura amena ajudou no desempenho dos atletas de elite e a prova foi de altíssimo nível. Tanto, que houve quebra de recorde entre as mulheres: a queniana Nelly Jepchumba completou em 1h10min08s, superando a própria marca do ano passado (1h11min46s), e sagrou-se bicampeã.

“Estou me sentindo muito bem e feliz. A prova foi boa, é minha segunda vez aqui e agradeço a Deus por me dar saúde e me ajudar a vencer pela de novo”, comemorou, sorridente, a campeã, de 29 anos, que travou um acirradíssimo duelo com a compatriota Nelly Jeptoo, que chegou apenas dois segundos depois da xará.

A melhor brasileira foi Jéssica Soares, que completou o pódio em quinto lugar. “Essa prova está no meu coração, porque a minha primeira meia foi aqui. Sempre cheguei no pelotão da frente e esse ano mais uma vez, numa prova fortíssima”, elogiou a mineira de Ubá de 30 anos.

Entre os homens, vitória do queniano Abera Mamo, de 21 anos. Ele completou em 1h02min02s, acima do recorde da prova, que é de 2022 do brasileiro Daniel Nascimento (1h01min03). Mamo deu o sprint final nos últimos 300 metros, chegando cinco segundos à frente do compatriota Justus Kipkogei Kangogo.

O melhor brasileiro foi o capixaba Alequessandro Paula da Silva, que cruzou em quarto. “Estou muito feliz de ser o melhor brasileiro. Agradeço à organização pela ótima prova e por essa oportunidade de estar aqui. Participei duas vezes, chegando em sexto e sétimo, e finalmente esse ano consegui o pódio”, vibrou o atleta de 36 anos.

Além da corrida, o público presente pode curtir as ativações dos patrocinadores, a expo e shows do Chora Me Liga e Samba Que Elas Querem.

Neste domingo, acontecem os 10k e os 42k, esta última prova com transmissão da ESPN, a partir das 5h.

O maior Festival de Corridas da América Latina vai terminar em festa com o show do Bangalafumenga, com participação especial de Sandra de Sá, no palco Maratona com Arte, na Marina da Glória. Entrada franca.

Confira como ficaram os pódios:

Masculino:

1º) Abera Mano (QUE) – 01:02:02

2º) Justus Kipkogei Kangogo (QUE) – 1:02:07

3º) Abraham Kiplimo (UGA) – 1:05:02

4º) Alequessandro Paulo da Silva (BRA) – 01:06:37

5º) Ronan Moraes da Silva (BRA) – 01:07:28

Feminino:

1ª) Nelly Jepchumba (QUE) – 01:10:08

2ª) Nelly Jeptoo (QUE) – 01:10:10

3ª) Viola Jelagat Kosgei (QUE) – 01:14:49

4ª) Vivian Jeftanui Kiplagati (QUE) – 01:14:51

5ª) Jessica Ladeira Soares (BRA) – 01:16:29