Maratona do Rio 2024 abre terceiro lote de inscrições nesta quarta-feira

A Maratona do Rio 2024, maior festival de corridas de rua da América Latina e que realizará sua próxima edição nos dias 29 de maio a 2 de junho , abre hoje (07), às 15h, o terceiro lote de inscrições para a prova. Cerca de 6 mil inscrições para as categorias de 5k, 10k, 21k, 42k e do Desafio Cidade Maravilhosa (21km + 42km) estarão disponíveis.

A grande novidade nesta abertura de lote é a possibilidade de se inscrever sem necessariamente ter que adquirir o kit com camisa. Além disso, o corredor também poderá adquirir o Kit Yopp e outras duas opções de Kit sem camisa.

As inscrições poderão ser feitas no site oficial da Maratona do Rio e os corredores terão três opções de escolha: o Kit 1/Yopp, que dá direito à camisa, óculos e número de peito; o Kit 2/Viseira Mara do Rio, que conta com uma viseira exclusiva e o número de peito; e o Kit 3/Sem camisa, que inclui somente o número de peito. Assim como na última edição, a retirada dos kits será na Casa Maratona, localizada no Pavilhão da Marina da Glória, no Aterro do Flamengo (RJ), entre os dias 29 de maio e 1 de junho.

Além disso, para os corredores que desejam ter uma experiência completa e de maior conforto, a compra dos pacotes de viagem por meio da agência de turismo oficial da Maratona do Rio, poderá ser feita através do site Eventos. O primeiro e segundo lotes, disponibilizados no fim do ano passado, esgotaram em menos de um dia e as vagas são limitadas. A tendência é que as inscrições se esgotem rapidamente.

Serviço – Maratona do Rio 2024

Data

29 de maio a 2 de junho

Distâncias

Quinta (30/05): 5k

Sábado (01/06): 21k

Domingo (02/06): 10k e 42k

Desafio Cidade Maravilhosa (o corredor participará da prova de 21k no sábado, e dos 42k no domingo)

Início das inscrições do terceiro lote

07 de fevereiro de 2024 (quarta-feira), às 15h

Valores – Combo Yopp (número de peito + camisa + óculos)

5k / 10k – R$ 399,00*

21k / 42k – R$ 449,00*

Desafio Cidade Maravilhosa (21k + 42k) – R$ 748,00*

Valores – Inscrição sem camisa (apenas o número de peito)

5k – R$ 169,00*

10k – R$ 189,00*

21k / 42k – R$ 249,00*

Valores – Inscrição sem camisa + viseira (apenas a viseira e o número de peito)

5k – R$ 239,00*

10k – R$ 259,00*

21k / 42k – R$ 339,00*

*Ambas inscrições podem ser realizadas com parcelamento em até 12x no cartão de crédito e parcela mínima de R$ 30,00.

Onde se inscrever

Site oficial da Maratona do Rio – acesse aqui

Inscrição para estrangeiros

No mesmo link, informando o número do passaporte.

Inscrição para PCDs

São feitas por e-mail: contato@maratonadorio܂com܂br

Retirada de kits

Quarta-feira (29/05/2024)

Data exclusiva para retirada de kit do 5k*

Horário: 12h às 20h (entrada na Casa Maratona somente até às 19h)

*O corredor poderá retirar o kit para os 5k e também para outras distâncias em que ele estará inscrito nesta data

Quinta-feira (30/05/2024)

Retirada dos kits de 5k: 9h às 13h*

Retirada dos kits de 10k, 21k, 42k, 21k + 42k: 9h às 17h*

*De acordo com o horário agendado no ato da inscrição

Sexta-feira (31/05/2024)

Retirada dos kits de 10k, 21k, 42k, 21k + 42k: 9h às 19h*

*De acordo com o horário agendado no ato da inscrição

Sábado (01/06/2024)

Retirada dos kits de 10k e 42k: 8h às 17h*

*De acordo com o horário agendado no ato da inscrição

Sobre as provas

5k

Largada e chegada: Aterro do Flamengo, altura da Marina da Glória

Horário: 16h

Tempo de corte: 90 minutos

Idade mínima: 14 anos

10k

Largada e chegada: Aterro do Flamengo, altura da Marina da Glória

Horário: a definir

Tempo de corte: 90 minutos

Idade mínima: 16 anos

21k

Largada: Leblon (altura a confirmar)

Chegada: Aterro do Flamengo, altura da Marina da Glória

Horário: a definir

Tempo de corte: 3 horas

Idade mínima: 18 anos

Idade mínima para o Desafio (21k + 42k): 20 anos

42k

Largada e chegada: Aterro do Flamengo, altura da Marina da Glória

Horário: a definir

Tempo de corte: 6 horas

Idade mínima: 20 anos

Idade mínima para o Desafio (21k + 42k): 20 anos