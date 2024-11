Maratona de Leilões: R$600 mi em Loterias impulsiona saúde com novos hospitais em Itapetininga e Birigui

O Consórcio Aposta Vencedora, de origem portuguesa, conquistou na quarta-feira (1º) a concessão dos serviços lotéricos estaduais de São Paulo, com um lance que superou a concorrência ao apresentar um ágio de 130,15%. Esta negociação prevê uma arrecadação estimada de R$ 3,4 bilhões, cuja aplicação será destinada à área da saúde. O governador Tarcísio de Freitas anunciou que R$ 600 milhões deste montante serão utilizados para a construção de dois novos hospitais nas cidades de Birigui e Itapetininga.

O leilão ocorreu na sede da Bolsa de Valores (B3), em São Paulo, como parte da Maratona de Leilões promovida pelo governo estadual, iniciada em 29 de novembro. Durante o evento, o consórcio português superou a italiana SP Loterias, destacando-se entre os participantes.

De acordo com o governador Tarcísio de Freitas, a prioridade é atender regiões carentes de leitos hospitalares. “Itapetininga necessita urgentemente de uma nova estrutura hospitalar para suprir a demanda dos 13 municípios atendidos. O mesmo se aplica à região de Araçatuba, onde o novo Hospital Regional de Birigui será construído. Ambas as unidades terão capacidade superior a 200 leitos”, afirmou.

A vitória no leilão das loterias faz parte do plano do governo paulista que já prevê investimentos privados na ordem de R$ 25 bilhões até o momento, superando expectativas iniciais. Segundo Rafael Benini, secretário de Parcerias e Investimentos, os resultados obtidos nas últimas semanas são expressivos e promissores para o futuro econômico do estado.

O projeto lotérico inclui 31 unidades exclusivas e mais de 11 mil pontos não exclusivos em todo o estado. O consórcio poderá explorar tanto modalidades físicas quanto virtuais dos jogos lotéricos, seguindo os parâmetros contratuais estabelecidos. A operação englobará diferentes tipos de apostas, desde prognósticos até loterias instantâneas. A empresa vencedora também será responsável por prevenir o acesso às apostas por menores e garantir uma distância mínima entre os pontos físicos e instituições educacionais.

O presidente do conselho administrativo do consórcio Aposta Vencedora, Alexandre Manoel, destacou o modelo regulatório do estado como referência mundial. Desde que o Supremo Tribunal Federal liberou os estados para explorarem suas próprias loterias em 2020, São Paulo tem buscado diversificar suas fontes de financiamento público.

Além disso, a empresa terá que implementar uma série de medidas para garantir um jogo seguro e responsável. Essas medidas incluem certificações específicas e monitoramento rigoroso pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos de São Paulo (Arsesp). A qualidade das operações será avaliada por indicadores como eficiência no atendimento e satisfação dos usuários.

A Maratona de Leilões prossegue com o próximo evento agendado para segunda-feira (4), quando será leiloado o segundo lote da PPP Novas Escolas. As iniciativas já realizadas incluem projetos estratégicos que prometem avanços significativos na infraestrutura estadual e educação pública. Ao todo, há mais de R$ 495 bilhões em projetos qualificados sob análise para implementação futura.