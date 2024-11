Maratona de Leilões: Nova Raposo terá mais de 40 quilômetros de marginais contínuas

Para facilitar a mobilidade urbana e evitar acidentes de trânsito, a concessão do Lote Nova Raposo terá a implementação de 43 quilômetros de vias marginais contínuas ao longo de todo o trecho urbano entre São Paulo e Cotia, em ambos os sentidos da pista principal. As marginais foram projetadas para oferecer uma melhor fluidez do tráfego e segurança para usuários de veículos, pedestres e ciclistas. Os investimentos previstos nas marginais são de R$ 432 milhões.

A reconfiguração da rodovia permitirá a segregação entre o tráfego local e o tráfego de longa distância, o que reduzirá pontos de conflito na rodovia devido a grande quantidade de entrada e saída de veículos pelos acessos, que serão interconectados nas vias existentes.

“Os pontos de ônibus serão realocados na via marginal, em locais mais seguros e com características mais urbanizadas, além de implantação de faixa exclusiva para o transporte coletivo, que será feito em comum acordo com os municípios”, esclarece a diretora da Companhia Paulista de Parcerias (CPP), Raquel França Carneiro.

Os novos investimentos também vão facilitar o deslocamento para outras cidades da Região Metropolitana. Estão previstas novas alças de ligação em interseções de grande importância no trecho, como na Avenida São Camilo (Granja Viana), na Avenida Escola Politécnica, na rua Sylvio Lagreca e Avenida Benjamim Mansur, bem como iluminação dos trechos urbanos e monitoramento por câmeras com identificação automática de acidentes, garantindo maior segurança na operação.

“Na Castello Branco serão instaladas novas alças, inclusive para Osasco. Todas as intervenções na SP-270 foram pensadas de forma a reduzir o número de acidentes e de óbitos, considerado o maior entre as rodovias estaduais que se conectam à capital. Essas intervenções foram pensadas justamente para trazer mais segurança e benefícios aos que usam a rodovia”, acrescenta Raquel.

As vias marginais contínuas também servirão como uma alternativa de trajeto sem pedágio para os motoristas circularem normalmente dentro das cidades, uma vez que somente as pistas expressas receberão pórticos de cobrança do sistema free flow. As tarifas serão cobradas apenas por quilômetro percorrido.

Essa modelagem da concessão contou com a parceria das prefeituras, que ficarão responsáveis por pensar, após a conclusão das obras, em soluções estratégicas de manutenção e adequação, e nas políticas de mobilidade urbana para atender a população.

Maratona de Leilões PPI-SP

O lote Nova Raposo faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos de São Paulo (PPI-SP). O investimento total previsto na parceria com a iniciativa privada é de R$ 7,9 bilhões. O pregão acontece na próxima quinta-feira (28), na Bolsa de Valores (B3) e fecha a Maratona de Leilões 2024 do Governo de São Paulo.

Com foco nas áreas de Rodovias, Mobilidade, Social e Água/Energia, o PPI-SP está realizando o maior e mais completo programa de investimentos com a iniciativa privada da história de São Paulo, beneficiando a população paulista e impulsionando o crescimento econômico regional. Ao todo, já são 25 projetos qualificados e uma carteira de mais de R$ 500 bilhões.