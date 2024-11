Maratona de Leilões: Nova Raposo inclui rota alternativa para melhorar o fluxo de veículos no Rodoanel Oeste

Com 225 mil veículos trafegando diariamente, o trecho Oeste é o mais movimentado do Rodoanel Mário Covas. Para melhorar o fluxo nesta parte importante da rodovia, o Lote Nova Raposo prevê a criação de uma rota paralela, composta pela Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi (SP-029) e trechos urbanos dos municípios de Cotia e Embu das Artes. Os investimentos para duplicação e melhorias neste trecho somam R$ 730 milhões.

A rota vai conectar as rodovias Régis Bittencourt (BR-116), Raposo Tavares (SP-270) e Castelo Branco (SP-280). A intervenção vai melhorar o fluxo de veículos e reduzir a pressão sobre o Rodoanel Oeste, otimizando o escoamento do tráfego de veículos leves e pesados entre as diversas regiões metropolitanas. O investimento também vai ajudar a otimizar o trânsito, diminuir os congestionamentos e riscos de acidentes, principalmente no trecho entre Cotia e São Paulo.

Melhorias viárias

A concessão da Nova Raposo, com leilão agendado para 28 de novembro, prevê a gestão de 92 quilômetros de rodovias e inclui também a modernização das infraestruturas de acesso. As melhorias englobam a instalação de sistemas de monitoramento e gestão de tráfego, novos pontos de ônibus, alças de acesso, passarelas e iluminação, entre outros. O projeto conta com investimentos estimados em R$ 7,9 bilhões ao longo de 30 anos.

A futura concessionária deverá implementar pórticos do Sistema Automático Livre (free-flow), eliminando a necessidade de cabines de pedágio e permitindo passagem sem parada. Haverá descontos para usuários frequentes: 10% para mais de dez passagens e 20% após a 21ª. Veículos com tags terão 5% de desconto adicional. As tarifas vão variar de R$ 0,54 a R$ 4,84, e serão cobradas após a conclusão das obras.

Nos trechos já concedidos (operado pela ViaOeste), a partir de abril de 2025 haverá uma redução de até 28% na tarifa cobrada nas atuais praças de pedágio.

Maratona de Leilões PPI-SP

O projeto Nova Raposo faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP), uma iniciativa do Governo do Estado que visa ampliar as oportunidades de investimento, emprego, desenvolvimento socioeconômico, tecnológico, ambiental e industrial em São Paulo.

Com foco nas áreas de Rodovias, Mobilidade, Social e Água/Energia, o PPI-SP está realizando o maior e mais completo programa de investimentos com a iniciativa privada da história de São Paulo, beneficiando a população paulista e impulsionando o crescimento econômico regional. Ao todo, já são 25 projetos qualificados e uma carteira que soma R$ 500 bilhões em investimentos.