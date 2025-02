Maraisa anuncia fim do noivado com Fernando Mocó 

Nesta quinta-feira, 27, a cantora Maraisa, que tem 37 anos, oficializou o término de seu noivado com Fernando Mocó. A artista, que faz parte da famosa dupla sertaneja com sua irmã gêmea Maiara, compartilhou detalhes sobre essa difícil decisão durante uma entrevista no programa Fofocalizando, do SBT.

A cantora expressou que tanto ela quanto Fernando não estavam satisfeitos com o andamento do relacionamento. “Nem eu, nem Fernando estávamos nos sentindo bem com nossa relação”, declarou. Maraisa enfatizou o desejo de felicidade para o ex-noivo e destacou a necessidade de ambos buscarem pessoas que se alinhem melhor com suas expectativas emocionais. “A única coisa que quero dizer é que ele seja feliz. Já teve muito falatório e brigas; merecemos seguir em frente e encontrarmos pessoas que são compatíveis com nossas expectativas”, afirmou.

Maraisa também mencionou o lado doloroso do rompimento: “É ruim demais terminar. Mas se aconteceu, era para acontecer. Tudo isso vai passar, e vamos aproveitar o momento para fazer muita música boa”, concluiu.

Rumores e Indiretas nas Redes Sociais

Os rumores sobre a separação começaram a circular após Maraisa deixar de seguir Fernando nas redes sociais. Além disso, a cantora fez publicações consideradas indiretas para Mocó, incluindo uma mensagem onde dizia: “O tal do moleque nunca vai ser homem”, em referência a um descontentamento pessoal.

Os dois, que eram amigos desde a infância, iniciaram um relacionamento amoroso há cerca de dois anos e ficaram noivos em setembro do mesmo ano. O casamento estava agendado para outubro de 2024, mas o casal já havia anunciado um término anterior em julho, antes de reatar duas semanas depois.