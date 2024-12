Maracanã lidera ranking de estádios com mais jogos no Brasil em 2024

Um recente levantamento realizado pelo Espião Estatístico do ge revelou os dez estádios que mais receberam partidas de futebol no Brasil durante a temporada de 2024. O Maracanã, tradicional palco carioca, destacou-se ao ser o mais utilizado, contabilizando um total de 72 jogos.

Ao longo do ano, o Maracanã se destacou por sediar uma variedade de competições, incluindo o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O Flamengo foi o clube que mais atuou no estádio, com 40 partidas disputadas, evidenciando a popularidade e a importância desse espaço para o futebol nacional.

Na sequência, o Castelão, em Fortaleza, ficou em segundo lugar com 64 jogos. O time da casa, o Fortaleza, utilizou a arena em 38 ocasiões. O estádio também foi palco de diversas competições regionais e nacionais, incluindo a Série B e a Copa do Nordeste.

O Florestão, localizado na capital acreana, completou o pódio ao registrar 58 jogos. As equipes Humaitá e Rio Branco foram as principais usuárias do gramado, cada uma jogando 19 vezes no local.

O Rei Pelé em Maceió ficou em quarto lugar com 53 partidas, sendo amplamente utilizado pelos clubes locais CRB e CSA. A Arena de Pernambuco, que recebeu 48 jogos, ficou em quinto lugar e teve sua utilização intensificada devido à reforma da Ilha do Retiro.

A lista dos dez estádios que mais receberam partidas inclui também o Batistão (Aracaju), Kleber Andrade (Cariacica), Almeidão (João Pessoa), Castelão (São Luís) e Arena Pantanal (Cuiabá), todos superando a marca de 40 jogos ao longo da temporada.

A tabela abaixo apresenta a quantidade total de jogos realizados em cada estádio:

1 – Maracanã (Rio de Janeiro) 72 2 – Castelão (Fortaleza) 64 3 – Florestão (Rio Branco) 58 4 – Rei Pelé (Maceió) 53 5 – Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata) 48 6 – Batistão (Aracaju) 47 7 – Kleber Andrade (Cariacica-SE) 45 8 – Almeidão (João Pessoa) 44 9 – Castelão (São Luís) 44 10 – Arena Pantanal (Cuiabá) 42

Fonte: Espião Estatístico