Mara Bertaiolli quer criar Pit Stop para motoboys e motoristas de aplicativo

A candidata a prefeita de Mogi das Cruzes-SP pelo PL, Mara Bertaiolli, quer criar o Pit Stop Mogi – um espaço de acolhimento, de segurança e de respeito para os motoboys e motoristas de aplicativo que atuam na cidade. A proposta foi apresentada pela liberal e por seu candidato a vice, Téo Cusatis (PSD), em reuniões com a categoria, realizadas nessa quinta e hoje (12/9 e 13/9, respectivamente), no comitê da campanha, no Mogilar. Durante os encontros, Mara destacou a importância de se valorizar os profissionais do ramo no município:

“Estamos assumindo um compromisso com esses profissionais, que merecem nosso total respeito. Todos os motoboys e motoristas de aplicativo precisam de atenção e não podem ser tratados como um transtorno para a cidade, ou para o poder público. Ao contrário – estamos falando, afinal, de profissionais que sustentam suas famílias e que prestam serviços essenciais, como a entrega de medicamentos, por exemplo”, observou a candidata a prefeita.

O Pit Stop funcionará no Terminal Rodoviário “Geraldo Scavone”, no Mogilar, segundo a proposta que Mara que colocar em prática caso seja eleita nestas eleições. No espaço, os profissionais do ramo poderão fazer refeições, utilizar sanitários, tomar banho e descansar entre uma viagem e outra. Além disso, a estrutura será um ponto de convivência e de troca de informações e de comunicação entre motoboys e motoristas.

O projeto apresentado em reuniões de campanha será adaptado e modificado sempre que necessário, e a partir de uma visão dos profissionais envolvidos, que poderão usar o Pit Stop de forma gratuita.

Mara fez questão de frisar que, se eleita, sua gestão à frente da Prefeitura de Mogi será de acolhimento e de diálogo com as categorias de transporte urbano:

“Essas reuniões são uma primeira conversa. Tudo o que eu e Téo (Cusatis) apresentamos será discutido e debatido quantas vezes forem necessárias, porque quem utiliza é quem sabe o que é o melhor”, complementou a liberal.

Cusatis também frisou, durante os encontros, que a gestão municipal terá sempre muita transparência nas ações de governo:

“Se formos eleitos, em nosso governo, nenhuma decisão será tomada de cima para baixo. E isso passa pela valorização de quem trabalha e gera renda em nossa cidade. Um motorista de aplicativo é um trabalhador que sustenta sua família com o que ganha, no dia a dia, transportando passageiros e até compras de supermercado. Na pandemia da Covid-19, esta categoria foi exemplo de superação. Vamos valorizar esses profissionais, proporcionando conforto e melhores condições de trabalho”, destacou o candidato a vice.

“Compromisso e Amor por Mogi”

Mara Bertaiolli e Téo Cusatis disputam a Prefeitura mogiana pela coligação “Compromisso e Amor por Mogi”, que reúne as maiores siglas do País de direita, de centro e de centro-direita: PL, PSD, Republicanos, Progressistas, MDB e União Brasil. A aliança partidária conta com 144 candidatos ao Poder Legislativo.