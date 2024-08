Mara Bertaiolli mostra força política e lança candidatura à Prefeitura de Mogi das Cruzes-SP

A candidata à Prefeitura de Mogi das Cruzes pelo PL, Mara Bertiolli (PL), e seu candidato a vice-prefeito, Téo Cusatis (PSD), reuniram uma forte e histórica frente ampla de apoio, neste domingo (18/8), no lançamento da campanha eleitoral da coligação “Compromisso e Amor por Mogi”. Cerca de 5 mil pessoas passaram pelo evento, realizado no Mogilar, incluindo os dois presidentes nacionais dos partidos da chapa majoritária, Valdemar Costa Neto, do PL, e Gilberto Kassab, do PSD.

Os presidentes das Executivas Estaduais e Municipais das seis siglas que integram a aliança de Mara e Téo (PL, PSD, MDB, União Brasil, Progressistas e Republicanos) também prestigiaram o encontro, assim como o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado; e os deputados federais Márcio Alvino (PL-SP) e Antônio Brito (PSD-BA) – líder do PSD na Câmara dos Deputados e candidato à sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na Presidência da Casa de Leis.

O grandioso público também foi formado pelo patrono do Plano de Governo de Téo e Mara, o ex-prefeito de Mogi Junji Abe (MDB), por diversos prefeitos do Alto Tietê e do litoral paulista, pelos 144 pré-candidatos ao Legislativo da coligação “Compromisso e Amor por Mogi” e por lideranças comunitárias, correligionários e postulantes nestas eleições a prefeito, vice-prefeito e vereadores na região.

Mara chegou ao local do evento acompanhada da família, incluindo o marido, Marco Bertaiolli, ex-deputado federal e ex-prefeito de Mogi, e a filha do casal, Maitê. Em seu discurso, a liberal disse estar determinada em resgatar a potência da cidade onde vive e a qual serviu por oito anos enquanto esteve à frente do Fundo Social de Solidariedade e participando ao lado do então prefeito das principais decisões na gestão municipal:

“Estou preparada. Mogi merece mais. Assumo um compromisso com cada um de vocês: vamos resgatar nossa cidade. Temos as melhores propostas para retomar o desenvolvimento, o olhar carinhoso, e para colocar de volta a funcionar o que não funciona mais. Nossa Mogi é maravilhosa, mas está sendo mal administrada. E, olha: não tem como dar errado com esse time formado por deputados, por tantas lideranças e por tanta gente boa que nos despende apoio neste momento”.

Costa Neto exaltou a experiência de Mara na gestão Bertaiolli e afirmou que a candidata à prefeita pelo PL sabe das dores e dos problemas dos mogianos:

“O que as pessoas querem é uma cidade que funcione. Precisamos melhorar a vida das pessoas. Eu e Kassab e tantos outros que estão aqui, hoje, acreditamos na coragem e na capacidade da Mara. Ela tem qualidades e a força política que precisa para vencer esta eleição e trabalhar por uma Mogi melhor para todos”, observou.

Com ampla experiência na área da Saúde, uma vez que foi secretário municipal da área por dois mandatos, Cusatis afirmou que ele e Mara tem a missão de cuidar das pessoas:

“Vamos erguer a bandeira de Mogi das Cruzes e recuperar o que não está funcionando, inclusive na Saúde. Deixo registrada, aqui, minha eterna lealdade à Mara. Vamos administrar juntos a cidade, mas juntos, também, com vocês, com todos os mogianos”.

Presidente da Executiva Nacional do PSD e secretário de Estado de Governo de São Paulo, Kassab observou que poucas cidades paulistas neste pleito contam com o apoio que Mara e Cusatis terão em Mogi durante a corrida eleitoral de 2024:

“Nestas eleições municipais, nenhuma cidade vai ter o apoio, a unidade e a aliança que Mara e Téo construíram. Mogi reúne, hoje, o que há de melhor na Política brasileira”, acrescentou.

Prestígio

Também participaram do lançamento da campanha de Mara e Téo o deputado estadual Marcos Damásio (PL); a vice-prefeita de Mogi e candidata à Vereança, Priscila Yamagami (Progressistas) e o presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, vereador Francimário Vieira, o Farofa (PL).

Do PL, compareceram ao evento os prefeitos Eduardo Boigues, de Itaquaquecetuba-SP; Rodrigo Ashiuchi, de Suzano-SP; Vanderlon Gomes, de Salesópolis-SP; José Luiz Eroles Freire, de Guararema-SP, e Elzo Elias de Oliveira, de Igaratá-SP.

Filiados ao PSD, marcaram presença o prefeito de Bertioga-SP, Caio Matheus, e o de Monteiro Lobato-SP, Edmar Araújo.