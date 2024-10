Mara Bertaiolli entra para a história como a primeira mulher eleita prefeita de Mogi das Cruzes

Mara Bertaiolli (PL) entrou para a história, neste domingo (6/10), como a primeira mulher eleita para comandar a Prefeitura de Mogi das Cruzes-SP. A liberal venceu as eleições de 2024 no primeiro turno, com 51,08% dos votos válidos (113.271 votos). Com o vice Téo Cusatis (PSD), a pedagoga e empresária disputou o pleito liderando a coligação “Compromisso e Amor por Mogi”, que reúne os maiores partidos de direita, de centro-direita e de centro do Brasil: PL, PSD, MDB, Progressistas, União Brasil e Republicanos.

Nos próximos quatro anos, Mara vai comandar Mogi das Cruzes, que completou no mês passado 464 anos. Ao longo do tempo, o município de 452 mil habitantes só elegeu em primeiro turno Marco Bertaiolli (sem partido), marido da liberal, e que, hoje, é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) de São Paulo. Mara é a segunda na história política da cidade a liquidar uma eleição sem que haja segundo turno, e a primeira a vencer a máquina em primeiro turno.

Caio Cunha, atual prefeito de Mogi e filiado ao Podemos, ficou em segundo lugar, com 31,25% dos votos válidos – bem distante da liberal. O resultado nas urnas confirmou, aliás, o que previam as últimas pesquisas de intenção de votos. Cunha é o segundo prefeito na história de Mogi que não conseguiu se reeleger. O primeiro foi Marcus Melo (na época, do PSDB), que perdeu para Cunha em 2020.

Mara acompanhou a apuração ao lado de Cusatis, da família, de amigos e de apoiadores e correligionários, no comitê central da campanha, no Mogilar. A vitória no primeiro turno veio nos minutos finais da totalização dos votos.

Durante o discurso da vitória, a pedagoga agradeceu às pessoas que atuaram na campanha e prometeu empenho pela cidade:

“A gente fez uma campanha limpa, com propostas, com amor, percorrendo os quatro cantos de Mogi e ouvindo a população. A resposta dos eleitores veio – e logo em primeiro turno. Vamos cuidar do nosso município. O bem vai voltar a governar Mogi e, agora, pelas mãos de uma mulher”, valorizou Mara Bertaiolli.

Vereadores

A prefeita eleita também agradeceu o empenho e a dedicação dos 144 candidatos a vereador da coligação “Compromisso e Amor por Mogi”. Destes, 14 se elegeram pela chapa. Durante pronunciamento, Mara parabenizou todos os 23 eleitos à Câmara Municipal e ressaltou o desejo de que trabalhem em prol da cidade, independentemente de posições partidárias e de ideologias.

Trabalho

Ainda no discurso de vitória, a liberal adiantou que buscará solução para os problemas mais urgentes de Mogi, principalmente, os ligados à área da Saúde. Ela reforçou que, para tanto, contará com o apoio do vice-prefeito eleito, Téo Cusatis, que já ocupou o cargo de secretário municipal de Saúde em gestões anteriores.

“Téo (Cusatis) conhece e tem experiência no setor. Tenho ao meu lado o melhor secretário de Saúde que Mogi já teve. Vamos reorganizar o sistema público, buscar parcerias para novos investimentos e oferecer atendimento de qualidade e digno para os mogianos e mogianas”, destacou.

Força Política

No lançamento de sua campanha, Mara contou com a presença de Valdemar Costa Neto, presidente da Executiva Nacional do PL, e de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. Ambos declararam apoio irrestrito à liberal e valorizaram a força política despendida à sua candidatura.