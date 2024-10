Mara Bertaiolli e Téo Cusatis discutem transição de governo em seminário com Simone Tebet

A prefeita eleita de Mogi das Cruzes-SP, Mara Bertaiolli (PL), e seu vice, Téo Cusatis (PSD), estão participando do “Seminário sobre Transição de Governos Municipais”, organizado pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O evento acontece nesta terça-feira e quarta (29/10 e 30/10, respectivamente), na capital paulista. A exposição de terça contou com a participação da ministra do Planejamento e Orçamento, Simonte Tebet (MDB).

No primeiro dia de evento, pesquisadores e especialistas em Gestão Governamental debateram pontos importantes com o público presente e compartilharam experiências de sucesso que podem ser aplicadas na prática. Políticas de transição, composição de Secretariado Municipal e a construção de gestões democráticas foram alguns dos temas que pautaram o seminário nesta terça-feira, realizado das 14h às 17h, na FGV, na Bela Vista.

Entre os expositores, destaque para Luiz Brito, diretor da FGV; Rodrigo Soares, vice-presidente Acadêmico do Insper; Marco Antônio Carvalho Teixeira, da FGV; Carlos Melo, do Insper; Úrsula Peres, da Universidade de São Paulo (USP); Cláudio Couto, da FGV; e o pesquisador Clovis Carvalho.

A ministra Simone Tebet, que já foi prefeita por dois mandatos, além de deputada estadual e senadora da República, encerrou o painel “A Política nas Transições Governamentais”, por vídeo-conferência.

Primeira mulher eleita prefeita na história de Mogi das Cruzes, Mara estará com Cusatis nesta quarta, em São Paulo, para a segunda etapa do seminário, que será abrigado no Insper, na Vila Olímpia. Neusa Marialva, integrante do grupo de transição da liberal, também participa das atividades:

“O seminário tem sido esclarecedor. Estamos buscando informação técnica para escolhermos os melhores caminhos e fazermos uma transição transparente, clara e que nos ajude no momento em que tomarmos posse para gerir a cidade”, avalia Mara.

O último painel do evento organizado pelo Insper e pela FGV acontece nesta quarta-feira, das 9h30 às 14h. “A Gestão nas Transições Governamentais” terá à frente o secretário de Articulação Institucional do Ministério do Planejamento e Orçamento, João Villaverde, além de Vivian Satiro, do Insper; Fernando Coelho, da USP; Alketa Peci, da FGV; Maria do Carmo Toledo Cruz, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (Fespsp) e da Universidade Cidade de São Paulo (Unicid); Fernando Abrucio, da FGV; Luís Paulo Bresciani, da FGV; e Marcelo Marchesini, do Insper.

Transição

No último dia 25, Mara e Cusatis se reuniram com o atual prefeito de Mogi, Caio Cunha (Podemos), e entregaram um documento, oficializando a primeira fase da transição de governo. Nele, constam pedidos de relatórios que envolvem as áreas financeira e administrativa do Paço Municipal. No ofício, a prefeita eleita para o mandato 2025/2028 ainda solicita dados a respeito da atual situação do departamento pessoal, de contratos e de convênios firmados pelo Executivo, nos últimos quatro anos.

Na oportunidade, também foram definidos nomes indicados por Mara para compor a Comissão de Transição, coordenada por Cusatis.

“Compromisso e Amor por Mogi”

Mara Bertaiolli venceu as eleições à majoritária, já em primeiro turno (6/10), com 51,08% dos votos válidos (113.271 votos). Com Téo Cusatis na vice, a liberal disputou o pleito liderando a coligação “Compromisso e Amor por Mogi”, que uniu os maiores partidos de direita, de centro-direita e de centro do Brasil: PL, PSD, MDB, Progressistas, União Brasil e Republicanos.