Mar avança e atinge avenida no Leblon, zona sul do Rio

Ondas de 3 a 5 metros atingiram a orla do Leblon, zona sul do Rio, na noite deste domingo (30). A Defesa Civil do estado emitiu alerta para ressaca até a próxima terça (2) na cidade.

Registros feitos por populares e compartilhados no X -antigo Twitter- mostram o momento em que as ondas extrapolam a areia e atingem a avenida Delfin Moreira, em seus dois sentidos. Um motorista que trafegava pela via freia às pressas ao ver a onda irromper à sua frente.

De acordo com o Centro de Operações do Rio, agentes da Comlurb (Companhia Municipal e Limpeza Urbana) realizaram a limpeza da via.

Também durante a manhã do domingo as ondas grandes atingiram o mesmo trecho da via no Leblon. A pista ficou tomada por areia e também exigiu ação da Comlurb, que ainda realizava a limpeza quando novamente as ondas voltaram a atingir a via à noite.

Em outro registro compartilhado no X, um pedestre filma a água invadindo lentamente um estabelecimento comercial próximo à orla em Maricá, na Região Metropolitana.

As ondas, que se intensificaram durante a manhã, atingiram também o Mirante do Leme, que estava fechado para visitas. O domingo foi um dos dias mais frios do ano no Rio, com mínimas chegando a 16ºC. A temperatura mais amena deve permanecer nesta segunda (1º).

Até a 00h de terça, banhistas estão proibidos de entrarem na água. A Defesa Civil recomenda ainda que pedestres evitem a praia, não pratiquem esportes aquáticos e fiquem em locais onde possam se abrigar das ondas.

A ressaca é causada pela instabilidade no tempo, como durante a passagem de uma frente fria ou de um ciclone -a capital sofre influência de uma frente fria.