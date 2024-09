Mar Aberto e Pedro Salomão falam sobre resiliência e experiências pessoais no single “Pipa”

“Pipa” é o sétimo lançamento do MAR ABERTO Com Vida, projeto de feats do duo formado por Gabriela Luz e Thiago Mart. O single já disponível em todas as plataformas musicais, traz a participação do cantor e poeta Pedro Salomão, destaque na MPB com canções como “Leoa” e “Cafuné”. Essa é uma música ‘pra cima’, como bem sugere o nome. Fala sobre desenvolver resiliência e a capacidade de nos adaptarmos às circunstâncias e procurar tirar da vida o melhor que ela tem.

A parceria possui tom de poesia, flutuação e introspecção. Thiago revela que alguns encontros que teve em sua vida foram decisivos para as coisas tomarem o rumo certo e os versos que compõem o primeiro trecho do single revelam toda sua gratidão a essas pessoas. Na parte declamada e cantada por Pedro Salomão, experiências pessoais densas são rememoradas de forma leve, a partir de um lugar de maturidade, de onde se consegue encará-las de frente e ver ali a mão condutora de Deus. O refrão é simples, energético, empolgante e promete fazer quem ouvir – flutuar.