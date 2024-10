Mar Aberto anuncia “8 anos de amor e música” – primeira turnê da carreira

Eles estão chegando. O duo MAR ABERTO acaba de anunciar as datas das principais cidades que irão passar com a primeira turnê da carreira intitulada “8 anos de amor e música”. Conhecidos por canções de amor que se conectam com o íntimo de muitas pessoas, Thiago Mart e Gabriela Luz (ou simplesmente Thi e Gabi), trazem para essa jornada apresentações leves e próximas do público – vozes, violão e as histórias por trás de cada música.

“Os fãs podem esperar Thi e Gabi 100% entregues e gratos pela oportunidade de estar no palco cantando e tocando as músicas que eles esperaram tanto tempo pra ouvir ao vivo. A expectativa é das melhores. Saber que vamos conhecer pessoas de diferentes lugares, que têm histórias com as músicas do M A R, é uma sensação maravilhosa. Uma coisa que a gente não vê a hora é de ouvir os sotaques mais diversos cantando nossos sons”, dizem animados o duo.

No setlist que soma mais de meio bilhão em execuções nos aplicativos de música, hits como “Se Fosse Tão Fácil”, “A Encomenda da Minha Vida”, “Logo Agora” e “De Repente É”, não podem faltar, mas o duo garante que cada show terá um repertório diferenciado. Serão experiências únicas para os fãs de cada cidade.

O MAR ABERTO promete ainda convidar artistas locais para trazerem seus talentos ao palco. Flavio Ferrari (Recife), João Mar (Curitiba), Vintium (Porto Alegre) e as gêmeas Amanda & Manu (Florianópolis) já estão entre os confirmados. Como se trata da primeira turnê, um turbilhão de emoções e lembranças passa pela cabeça de Thi e Gabi – “No dia do nosso primeiro show, o pai do Thi estava hospitalizado porque tinha sofrido um AVC. Era um momento delicado, mas subimos no palco e demos tudo de nós. Agora, com as coisas caminhando tão bem, é momento de celebrar, se divertir e divertir as pessoas que estiverem conosco”, relembra Gabi sobre o primeiro show da carreira.

“Ao longo do tempo, fomos entendendo melhor o nosso propósito como artistas. Os milhares de depoimentos que já recebemos sobre como nossas músicas transmitem amor, calmaria e esperança ditam os caminhos que seguimos. Sem dúvida nosso maior aprendizado foi perceber que fazer música é servir, e estamos aqui para isso”, pontua Thiago.

Tratando-se de um momento tão especial e mágico para o MAR ABERTO, as comemorações só estariam completas com a presença do Miguel, primeiro filho do casal, que seguirá em turnê com os papais e vai acompanhar tudo de camarote – “Teremos uma pessoa para nos auxiliar o tempo todo, que virou parte da equipe de produção do M A R e vai ganhar até camiseta [risos]. Mas o Miguel é a prioridade máxima e toda logística gira em torno de deixar ele confortável ao máximo, ajustando tudo dentro dos horários de rotina dele. Vai ser desafiador, mas essa é a profissão que escolhemos seguir”, explicam.

Outra grande novidade é a presença da lojinha do MAR ABERTO, com itens de merch exclusivos que poderão ser autografados durante o Meet & Greet com o casal. “Estamos organizando a logística. Tudo depende do espaço onde será realizado cada show, das regras da casa, da disponibilidade de tempo que teremos entre um show e outro. Mas uma coisa é fato, queremos atender o máximo possível de pessoas e faremos de tudo para que isso aconteça”, finalizam.

Os ingressos podem ser adquiridos através do SITE. Abaixo as datas e capitais que a turnê passará:

1º de novembro (Brasília)

2 de novembro (Recife)

10 de novembro (Porto Alegre)

13 de novembro (Florianópolis)

15 de novembro (Curitiba)

22 de novembro (Rio de Janeiro)

29 de novembro (Belo Horizonte)

14 de dezembro (São Paulo)