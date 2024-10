Maquiagem de Coringa: visual impactante para o Halloween

Para quem quer se transformar em um dos personagens mais icônicos e assustadores do universo dos quadrinhos, o Coringa é a escolha perfeita para o Halloween. Com seu visual dramático e marcante, a maquiagem do vilão permite criar um impacto visual poderoso, ideal para quem quer impressionar na festa. Pensando nisso, a maquiadora Joyce Gabriel Silva, da agência Haut Models, preparou um passo a passo que facilita a recriação do look em casa.

A maquiagem do Coringa combina o rosto pálido, o sorriso exagerado e o inconfundível olhar com triângulos azuis ao redor dos olhos. “Nossa proposta é trazer essa transformação de maneira prática e divertida, para que qualquer pessoa possa aderir ao visual sem muita dificuldade”, destaca Joyce. Com algumas dicas e produtos acessíveis, é possível criar o rosto do vilão mantendo a personalidade forte e os traços sombrios que caracterizam o personagem.

Este passo a passo valoriza a simplicidade da aplicação, utilizando produtos como pancake e clown em cores intensas para dar vida ao sorriso marcante e ao olhar penetrante do Coringa. Além disso, o toque final no cabelo com clown verde completa o visual, deixando o look fiel ao clássico vilão. Confira!

Passo a passo

Passo 1: Para esse passo a passo higienize e hidrate a pele;

Passo 2: Comece essa maquiagem artística aplicando Pancake branco por todo rosto;

Passo 3: Com o clown azul faça o desenho em formato de triângulo acima da sobrancelha e abaixo dos olhos;

Passo 4: Para fazer a sobrancelha e o nariz do coringa use o clown vermelho. A sobrancelha é feita em formato de vírgula logo acima do triângulo azul feito acima da sobrancelha original. No nariz do é feito uma bolinha na ponta;

Passo 5: Agora vamos fazer a boca do palhaço. Ainda com clown vermelho desenhe uma boca maior em formato de sorriso

Passo 6: Para finalizar esse passo a passo umedeça o cabelo e aplique clown verde.