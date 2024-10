Maquiagem de Arlequina: um look ousado e fácil para o Halloween

Com a chegada do Halloween, a caracterização ganha destaque, e nada melhor do que uma maquiagem impactante para se destacar. A icônica Arlequina, com seu estilo marcante e personalidade vibrante, é uma excelente inspiração para quem quer um look ousado e cheio de atitude. Pensando nisso, a maquiadora da agência de modelos Haut Models, Joyce Gabriel Silva, criou um passo a passo prático, perfeito para essa data.

O visual, que mistura o ar rebelde da personagem com detalhes característicos, é fácil de reproduzir em casa e traz uma pegada divertida e expressiva, sem necessidade de muitas técnicas avançadas. “A ideia é simplificar o visual da Arlequina, deixando a maquiagem prática e acessível, mas ainda com o toque icônico dela. Assim, todo mundo pode curtir a festa com estilo”, comenta Joyce.

A maquiagem destaca o olhar e o tom pálido da pele da personagem, além de incluir aquele toque borrado característico e o batom vermelho intenso. Com produtos simples e um pouco de criatividade, você pode garantir uma transformação incrível para o Halloween.

Confira o resultado!

Passo a passo

Passo 1: Penteie o cabelo com gelatina para trás para dar o aspecto de cabelo molhado. Higienize e hidrate a pele.

Passo 2: Com a base um tom mais claro que o tom de pele, aplique por todo rosto;

Passo 3: Para fazer o contorno do rosto da Arlequina e dar o aspecto de rosto mais fino, use um pó de tom mais escuro e tom frio esfumando um pouco abaixo das têmporas;

Passo 4: Com o clown preto, aplique na linha d’ água e esfume para baixo para ficar com aspecto de borrado. Na pálpebra, com um delineador, puxe um delineado gatinho;

Passo 5: Com o mesmo delineador puxe um traçado fino rente ao esfumado que foi feito na linha da água. Para finalizar os olhos, na parte de cima, puxe um traçado fino conectado com o gatinho quase formando um triângulo com o topo desse triângulo mais fino;

Passo 6: Para finalizar a maquiagem, aplique um batom vermelho.