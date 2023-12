Mapa repassa mais de R$ 80 milhões ao Espírito Santo para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas

De janeiro de 2023 até agora, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), por meio da Superintendência Federal de Agricultura no Espírito Santo (SFA-ES), repassou R$82,5 milhões em emendas impositivas da bancada federal ao Governo do Espírito Santo para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas. Somente em dezembro, 26 municípios capixabas foram contemplados com maquinários agrícolas referentes à liberação pelo Mapa de R$ 11 milhões em emendas da bancada capixaba.

Na ocasião, foram entregues 42 equipamentos, sendo dois caminhões, 19 retroescavadeiras, 20 tratores agrícolas e um rolo compactador. O maquinário auxiliará na infraestrutura rural, melhora da trafegabilidade e das condições de mobilidade e de escoamento da produção rural.

As cidades beneficiadas foram: Afonso Cláudio, Alegre, Alto Rio Novo, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibitirama, Itarana, Jaguaré, Mantenópolis, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Montanha, Muqui, Pancas, Ponto Belo, Santa Teresa, São José do Calçado, Sooretama e Vila Valério.

O superintendente Federal de Agricultura no ES, Guilherme Gomes de Souza, ressalta que outros R$37,5 milhões aguardam repasse, ocasionando certamente mais entregas de equipamentos em breve.

Toda a operação do recurso e do convênio com o Estado é feita pela SFA-ES/Mapa, que também acompanha a fase de licitação e a entrega dos bens adquiridos.