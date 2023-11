Mapa reconhece equivalência de 25 consórcios públicos de municípios que passam a integrar o Sisbi-POA

Vinte e cinco consórcios públicos municipais de oito estados receberam, nesta terça-feira (28), o título de adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). As entregas ocorreram no município de Mirassol d’Oeste, no estado de Mato Grosso.

Os consórcios qualificados para integração ao Sisbi-POA abrangem 485 municípios, localizados nos estados da Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Essa é a maior inclusão simultânea de entes ao Sisbi-POA desde sua implantação. O fortalecimento dessa política representa o compromisso do Governo Federal com a garantia da segurança sanitária e alimentar da população e, com o desenvolvimento local, fortalecendo a agroindustrialização de micro e pequenos empreendedores.

Com essa conquista, os produtos registrados pelos Serviços de Inspeção Municipal (SIM), vinculados a estes consórcios, podem ser comercializados em todo território nacional.

“Parabenizo a iniciativa e aproveito para dizer que é uma grande oportunidade entregar esses títulos para todos esses consórcios. Estamos hoje abrindo as fronteiras para que cada cidadão que tenha vontade de produzir e empreender possa comercializar o seu produto pelo Brasil de forma legal, sem nenhum atrapalho e sem medo da fiscalização”, destacou o ministro da Agricultura e Pecuária em exercício, Irajá Lacerda.

“É um sistema de grande importância para cada um de nós. Estamos aqui implantando um avanço da agricultura e pecuária do Brasil”, ressaltou o prefeito de Mirassol d’Oeste, Hector Alvares Bezerra.

Projeto ConSIM

O Projeto ConSIM, desenvolvido pela Secretaria de Defesa Agropecuária, tem como objetivo orientar tecnicamente os consórcios públicos municipais que buscam desenvolver seus serviços de inspeção de produtos de origem animal, visando a inclusão no Sisbi-POA.

Nesta edição 2022/2023, o Mapa acompanhou, nos últimos 18 meses, os serviços de inspeção e empreendedores vinculados aos 25 consórcios públicos. Ao todo, já são 40 consórcios aderidos ao Sisbi-POA.

Os expressivos resultados desse Projeto demonstram que apostar na estruturação dos serviços de inspeção municipais e no consorciamento intermunicipal é altamente positivo para consolidação do Sisbi-POA, que em uma única ação estimula o desenvolvimento local, a segurança alimentar e a cooperação entre os municípios de pequeno porte.

“Ampliar o número de entes integrados ao Sisbi-POA é um compromisso desta Secretaria, para contribuir com a oferta de alimentos seguros ao consumidor brasileiro”, destacou o secretário de Defesa Agropecuária do Mapa, Carlos Goulart.

SISBI-POA

O Sisbi-POA faz parte do Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária (Suasa) e busca padronizar e harmonizar os procedimentos de inspeção de produtos de origem animal para garantir a inocuidade e segurança alimentar. Para obter a equivalência dos seus serviços de inspeção junto ao Mapa, é preciso comprovar que as medidas de inspeção higiênico-sanitária e tecnológica praticadas permitem avaliar a qualidade e inocuidade dos produtos de origem animal com a mesma eficiência do Ministério da Agricultura.

Os requisitos e procedimentos necessários para o reconhecimento da equivalência e adesão ao Sisbi-POA estão estabelecidos no Decreto n° 5.741, de 30 de março de 2006, e na Instrução Normativa MAPA n° 17, de 6 de março de 2020.

Para mais informações, o interessado pode acessar o passo a passo: https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-adesao-de-servico-de-inspecao-estadual-municipal-e-consorcio-publicos-municipais-ao-sisbi-poa