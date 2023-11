Mapa reconhece consórcios públicos que demonstraram adequação e qualificação dos Serviços de Inspeção dos municípios

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) promoverá cerimônia de Integração dos Consórcios Municipais ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – Sisbi-POA, na próxima terça-feira (28), no município de Mirassol d’Oeste, no estado de Mato Grosso.

Na ocasião, serão entregues os Títulos de Integração ao Sisbi-POA para 25 Consórcios Públicos de Municípios dos estados da Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, que demonstraram adequação e qualificação dos Serviços de Inspeção dos municípios a eles vinculados.

A partir desta titulação, os serviços de inspeção reconhecidos, vinculados aos consórcios, poderão incluir os estabelecimentos neles registrados, no cadastro geral do Sisbi-POA e comercializar seus produtos em todo território nacional.

O dia culmina no encerramento do Projeto ConSIM edição 2022/2023 e conta a coorganização do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Espera-se um público de aproximado 300 pessoas.

O Projeto ConSIM tem como objetivo orientar tecnicamente os consórcios públicos de municípios que busquem desenvolver seus serviços de inspeção de produtos de origem animal, visando ampliar o âmbito de comércio das suas agroindústrias de carnes, leite, pescados, ovos, mel e respectivos derivados, por meio do reconhecimento de equivalência e adesão ao Sisbi-POA.

Inscrições aqui.

Serviço

Cerimônia de Integração dos Consórcios Municipais ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – Sisbi-POA

Dia: 28/11/23

Horário: 9h às 17h

Local: Centro Comunitário Jesus de Nazaré, município de Mirassol d’Oeste – Mato Grosso