Mapa encerra participação na COP 28 com destaque ao programa de recuperação de pastagens degradadas

Os benefícios do programa de recuperação de pastagens degradadas ganharam destaques durante o encerramento da participação do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 28) em Dubai, nesta segunda-feira (11).

A última participação, com a presença do Mapa, ocorreu em um painel específico de lançamento do Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas no Pavilhão Brasil. O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério, Roberto Perosa, moderou o evento, que também contou com a participação do Banco do Brasil e empresas do agronegócio brasileiro, como Syngenta, JBS e Marfrig.

“Tivemos oportunidade de mostrar ao mundo como o Brasil pretende intensificar a sua produção, dobrando a produção agropecuária brasileira nos próximos 10 anos, convertendo pastagens degradadas em áreas agricultáveis”, ressaltou Perosa.

Por mais de 10 dias, cerca de 70 mil pessoas de diversos países, entre representantes de governos e da sociedade civil, participaram na COP 28 de discussões sobre o futuro do meio ambiente e como evitar uma catástrofe climática global.

Representantes da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Mapa também tiveram a oportunidade de liderar diversas reuniões bilaterais com países como México, Uruguai, Chile e outros, além de colaborar em uma importante reunião com Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA).