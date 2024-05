Mapa encerra maio com recorde histórico de aberturas de mercados para o mês

O mês de maio deste ano se encerra como o melhor maio da série histórica em termos de novos acordos comerciais no mercado mundial para produtos do agronegócio brasileiro. De acordo com balanço da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), nos últimos 31 dias foram registradas a abertura de 15 novos mercados em 10 países diferentes.

O desempenho supera o recorde anterior, registrado em maio de 2020, com oito aberturas em cinco países. No ano passado, o mesmo mês contabilizou a abertura de sete novos mercados em sete nações, contribuindo para a marca histórica de 78 novos mercados em 39 países ao longo de 2023. Durante o terceiro mandato do presidente Lula já são 124 em 51 países.

Maio também é considerado o melhor mês deste ano, superando março com 10 novos mercados, janeiro com nove, fevereiro com sete e abril com cinco. No ano, já foram registrados 46 novos mercados em 27 países, com destaque para: pescados para África do Sul, Austrália e Índia; carne de aves para El Salvador e Lesoto; carne suína para o Butão; café verde para Zâmbia; entre outros.

As aberturas de 2024 já contemplam todos os continentes: África (5) – África do Sul, Botsuana, Egito, Lesoto e Zâmbia; Ásia (12) – Arábia Saudita, Armênia, Butão, Cazaquistão, Coréia do Sul, Filipinas, Índia, Omã, Paquistão, Quirguistão, Singapura e Turquia; Europa (3) – Grã-Bretanha, Belarus e Rússia; Oceania (1) – Austrália; e Américas (6) – Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, México e Peru.

“A abertura de novos mercados é um testemunho da competitividade e da confiabilidade do setor produtivo brasileiro, reconhecido em mais de 200 países e territórios. Esse resultado é fruto do trabalho conjunto de muitos, sob a liderança do Ministros Carlos Fávaro e Mauro Vieira, em especial de nossos adidos agrícolas nas negociações comerciais bilaterais. É importante lembrar que 65% das aberturas desta gestão ocorreram em postos onde temos adidos. E ainda há muitos mais recordes por vir”, destacou o secretário de Comércio e Relações Internacionais, Roberto Perosa.

A expansão de mercados internacionais tem sido um fator importante no crescimento das exportações brasileiras. Nos primeiros quatro meses do ano, o agronegócio desempenhou um papel primordial, representando 49,3% do total das exportações do país. A receita gerada pelo setor no quadrimestre alcançou a marca de US$ 52,39 bilhões, um crescimento de 3,7% em relação aos US$ 50,52 bilhões exportados no mesmo período do ano anterior.

Tais resultados são fruto do trabalho conjunto do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e do Ministério das Relações Exteriores (MRE).