Mapa encerra encontro de adidos com mensagem de fortalecimento do agro brasileiro no mundo

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) encerrou, na noite desta terça-feira (28), o 5º Encontro dos Adidos Agrícolas Brasileiros. O evento, realizado entre 24 e 28 de novembro, reuniu adidos agrícolas que, ao longo de cinco dias, tiveram oportunidade de participar de rodas de conversa com o setor privado, bem como capacitações em temas diversos oferecidas pela secretaria-executiva do Mapa.

A abertura do evento, organizada pelo Mapa em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) foi realizada junto ao 1º Encontro Nacional do Agro, teve como tema “Resultado das Exportações e Estratégias para 2024” e contou com a participação de presidentes e diretores de mais de 20 entidades setoriais, além de autoridades do governo.

Em seguida, foram realizados seis painéis sobre grãos, fibras e frutas; os desafios da indústria alimentícia de alto valor agregado; a imagem do agro brasileiro no mercado internacional; pecuária e pets; proteínas; e energias renováveis.

No mesmo dia, Mapa e Apex assinaram um Acordo de Cooperação Técnica que estabelece parceria entre as instituições visando a propor diretrizes de ação, alinhar processos e atribuir responsabilidades para a execução das iniciativas que vão beneficiar a competitividade do setor agropecuário brasileiro.

Na segunda-feira (27), o secretário de Comércio e Relações Internacionais (SCRI/Mapa), Roberto Perosa, e o secretário adjunto, Julio Ramos, apresentaram a agenda internacional do ministério, ressaltando os resultados já alcançados (como os mais de 70 mercados abertos apenas em 2023, por exemplo), bem como as prioridades, estratégias e expectativas da pasta para o próximo ano.

Paineis temáticos abordaram temas como negociações não tarifárias e sustentabilidade; cooperação técnica internacional; acesso a mercados; e presidência brasileira do G20. A chefe de gabinete da SCRI, Francieli Covatti; o diretor do Departamento de Negociações Não-tarifárias e de Sustentabilidade, Marco Alencar; o diretor do Departamento de Promoção Comercial e Investimentos, Marcel Moreira; a diretora do Departamento de Negociações e Análises Comerciais, Ana Lúcia Gomes; e o assessor da SCRI, Jean Manfredini, marcaram presença nos paineis.

O projeto de recuperação de pastagens degradadas, que deve ser lançado nos próximos dias pelo Governo Federal, também foi tema de um dos paineis. Na ocasião, o diretor da SCRI Marcel Moreira; o secretário adjunto de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo do Mapa, Pedro Neto; o presidente do comitê gestor do portfólio Amazônia da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Judson Valentim; e o diretor de agronegócios do Banco do Brasil, Jaime Pinto Jr, falaram sobre a implementação do programa, bem como mecanismos financeiros e o destaque da iniciativa durante a participação do Brasil na COP 28.

Mais tarde, no mesmo dia, os resultados obtidos com o Plano ABC+ e um pouco da trajetória brasileira de transformação para uma agropecuária sustentável e de baixa emissão de carbono foram apresentados aos adidos. O painel foi mediado pela secretária de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo do Mapa, Renata Miranda.

O secretário adjunto de Defesa Agropecuária, Allan Alvarenga, expôs, em painel sobre Influenza Aviária, aspectos relacionados à certificação eletrônica, à situação sanitária, às auditorias remotas e à agenda regulatória para 2024. O secretário adjunto Julio Ramos foi o mediador da discussão sobre o acordo comercial do Mercosul com a União Europeia e a chefe da Assessoria Especial de Comunicação Social do Mapa, Carla Madeira, palestrou sobre a estratégia de comunicação Mapa e a interação com os adidos agrícolas.

Na terça-feira (28), último dia de evento, a programação do encontro abordou estratégias de promoção comercial, imagem e comunicação, sustentabilidade ESG, resultados e perspectivas para a missão dos próximos adidos.

CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO

O encerramento do 5º Encontro dos Adidos Agrícolas Brasileiros ocorreu na sede do Mapa, com a presença do assessor especial Carlos Augustin; do secretário Roberto Perosa; do secretário adjunto Julio Ramos; e do diretor Marcel Moreira.

Na ocasião, o assessor especial do Mapa, Carlos Augustin, afirmou que o time de adidos é um “exército” essencial ao êxito do Brasil. “O Brasil é uma potência econômica, agrícola e ambiental. Vamos continuar essa missão, seremos cada vez melhores, e seguiremos precisando de vocês para abrir as portas à nossa economia mundo afora.”

O secretário adjunto Julio Ramos, por sua vez, avaliou o evento de cinco dias como “importante e enriquecedor”, que ofereceu ao Mapa e aos adidos a oportunidade de aprender e pensar o Brasil do presente e do futuro. “Vocês, adidos, são nossas pontas de lança, nossas bandeiras além das fronteiras, para fazer esse papel de mostrar o verdadeiro Brasil, que amamos, acreditamos e que devemos defender todos os dias. É o Brasil que gera emprego, renda e alimenta o mundo”, declarou.

O trabalho do Mapa e dos adidos ao redor do mundo deve ser pautado pela busca por um legado que será deixado ao fim dos quatro anos de trabalho, segundo o secretário-executivo adjunto do Mapa, Cleber Soares. “Nossa expectativa e do ministro Fávaro é deixar o legado de uma gestão contemporânea, não só para abrir mercados, mas deixar algo de concreto na história do Brasil, deixar marcado que passamos por aqui”.