Mapa Desclassifica 7 Marcas de Café por Impurezas

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) recentemente divulgou a desclassificação de sete marcas e lotes de café torrado, considerados impróprios para consumo. Esta medida surge após a identificação de matérias estranhas e impurezas acima do permitido na portaria que regula o padrão de classificação do café torrado no Brasil. Entre as marcas afetadas estão Cooperbac, Fino Sabor Superior, Rio Preto, Pedrosa, Caseiro Mineiro e Café Pioneiro.

Matérias estranhas incluem detritos alheios ao café, como sementes de outras plantas, areia e pedras, enquanto impurezas podem ser elementos naturais do cafeeiro, como cascas e paus. A marca Café Rio Preto afirmou que identificou o problema e recolheu o lote comprometido de um ponto de venda. As demais empresas não se pronunciaram até o momento.

Os consumidores que adquiriram os produtos mencionados devem cessar seu consumo e podem buscar substituição conforme o Código de Defesa do Consumidor. O Mapa está conduzindo essas ações com base em laudos laboratoriais e notificações às empresas envolvidas.

A iniciativa faz parte do PNFRAUDE (Programa Nacional de Prevenção e Combate à Fraude e Clandestinidade em Produtos de Origem Vegetal), que visa reduzir fraudes e garantir a regularidade dos produtores alimentícios de origem vegetal.

Em conclusão, a ação do Mapa é uma medida crucial para assegurar a qualidade dos produtos oferecidos no mercado e proteger a saúde dos consumidores. Este episódio destaca a importância da fiscalização rigorosa na cadeia produtiva, garantindo que os padrões regulamentares sejam respeitados por todas as empresas envolvidas na produção de alimentos no Brasil.