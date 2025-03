Mapa Cultural SBC é lançado em estímulo à diversidade e fomento à cultura 

Colaborar é o ato de produzir ou fazer algo em conjunto. Partindo deste princípio, a Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Cultura, lançou nesta quinta-feira (20/3) o “Mapa Cultural SBC”, plataforma online para integrar projetos, agentes, espaços culturais, eventos e oportunidades em uma única ferramenta. A medida visa promover maior conexão entre produtores, equipamentos e população em geral.

“Nossa cidade segue para frente em todos os aspectos. Com o lançamento desta plataforma colaborativa, queremos conectar quem promove a diversidade cultural na cidade dos moradores. No site, o fazedor de cultura poderá se inscrever e acompanhar os editais, chamamentos públicos para a promoção de diversos eventos culturais no município e, quem mora aqui, poderá conhecer e, porque não, descobrir teatros, espaços de cultura e lazer, e redescobrir uma São Bernardo mais feliz”, analisou o prefeito Marcelo Lima.

Para a secretária municipal de Cultura, Samara Dinis, o Mapa Cultural SBC é um marco para a cidade. “É um dia muito importante para quem produz cultura em São Bernardo, porque a plataforma vai favorecer a produção coletiva e a difusão da diversidade cultural no município. Além disso, o Mapa Cultural SBC vai nos permitir mapear os produtores da cidade, auxiliando na formulação e no monitoramento de políticas públicas por aqui.”

O Mapa Cultural será lançado em fases, sendo a primeira delas o cadastramento dos agentes e dos espaços culturais na plataforma para a divulgação dos eventos. O cadastro facilitará que os produtores culturais possam se inscrever nos editais de fomento da cidade. No segundo momento haverá a possibilidade de promover projetos e oportunidades, como os editais de fomento da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc), entre outros.

Integração no ABC

O Mapa Cultural permitirá a integração regional, pois a plataforma vai possibilitar o diálogo das manifestações culturais das cidades que compõe o Grande ABC, reconhecendo os territórios culturais, bem como a convergência junto ao Ministério da Cultura e a criação do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC), fortalecendo o Sistema Nacional de Cultura (SNC).

Editais Aldir Blanc

Será publicado no Diário Oficial do município desta sexta-feira (21/3) o edital PNAB “Cultura Viva”: que é um fomento a projetos continuados de pontos de cultura da cidade. O objetivo é selecionar 4 projetos realizados por entidades e associações sem fins lucrativos para serem executados durante o prazo de 12 meses nas comunidades. Serão disponibilizados R$ 120 mil por projeto.

Mapas culturais

A plataforma eletrônica disponibilizada pela comunidade, com apoio do Ministério da Cultura, tem o propósito de possibilitar que pessoas gestoras, agentes culturais e pessoas interessadas em cultura possam conhecer, compartilhar e participar da produção cultural de um território. O mapa cultural estará disponível a partir desta sexta-feira (21/3).