Mapa apreende 300 penas de aves vindas da Nigéria no Aeroporto de Guarulhos

O Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro) do Aeroporto Internacional de Guarulhos impediu a entrada de 42,43 quilos de produtos de interesse agropecuário no país, que poderiam conter pragas ou doenças capazes de afetar plantas e animais. A apreensão ocorreu na sexta-feira (6) e envolveu a bagagem de um passageiro proveniente da Nigéria. Além dos produtos, a equipe do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) encontrou 300 penas de aves, possivelmente de papagaio-do-congo e coruja.

A fiscalização foi uma ação conjunta com a Receita Federal e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) no terminal 3 do aeroporto.

A principal suspeita é que a mercadoria seria comercializada para fins religiosos e tenha origem de aves da fauna silvestre exótica.

O passageiro alegou ter recebido a mala somente no aeroporto de embarque para entregar em Guarulhos para outra pessoa que não conhece. Para ingressar no Brasil, esse tipo de material precisaria de licença de importação, documentação que não foi apresentada. Os produtos irregulares representam risco à sanidade da agropecuária do Brasil.

O Vigiagro atua em todos os pontos de fronteira do país com o objetivo de prevenir a introdução, a disseminação e o estabelecimento de pragas e enfermidades. É o setor do Mapa que assegura que as importações não comprometam a saúde da população e dos animais.