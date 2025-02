Mãos e Mentes Paulistanas realiza oficina especial no Dia Internacional da Mulher

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), realizará um evento especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher no dia 14 de março. A ação do Mãos e Mentes Paulistanas, iniciativa de fomento e apoio ao artesanato e empreendedorismo manual na Capital, terá uma oficina com foco em expandir conhecimentos e habilidades artesanais, com roda de conversa interativa durante o evento.

O evento será ministrado por Valéria de Paula Lemos, especialista em várias técnicas artesanais, com 17 anos de experiência, que une a sua expertise em design e arquitetura, criando lindos acessórios em materiais diversos. Além da oportunidade para que as artesãs possam desenvolver novas técnicas, encontros como esses são importantes para networking e criação de novos laços e parcerias.

As interessadas em participar da oficina do Dia Internacional da Mulher podem fazê-lo até dia 11 de março pelo link. Serão abertas duas turmas para um total de 100 participantes (50 por período). A primeira tem início às 10h e a segunda às 14h. A seleção das artesãs será feita por ordem de inscrição.

Para participar é necessário ser credenciado no Mãos e Mentes Paulistanas, se identificar como do gênero feminino, ter disponibilidade de estar presente no horário especificado e escolher somente um dos períodos.

“Nada mais simbólico do que celebrar o Dia Internacional da Mulher destacando o talento e a criatividade das artesãs paulistanas. Com oficinas, rodas de conversa e exposição de artes, essa iniciativa fortalece a economia criativa e cria novas oportunidades para quem transforma a arte em sustento”, declara o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rodrigo Goulart.

Exposição Artesanato e Feminilidade

Além da oficina, também será realizada a exposição “Artesanato e Feminilidade”. Com o objetivo de destacar o papel da mulher no artesanato e suas narrativas de resistência e criatividade, a ação selecionará até 20 obras de artesãs e manualistas credenciadas no programa.

Para participar é necessário, além de ser credenciada no Mãos e Mentes Paulistanas e apresentar uma peça autoral, se identificar como do gênero feminino, ter participado e obtido certificação em uma das 15 (quinze) turmas do programa ou concluído os seguintes cursos de Modelagem de Negócio e Planejamento de Coleção, possuir CNPJ em nome próprio ou no quadro societário.

A seleção se dará por meio de curadoria e é preciso preencher o Formulário de Inscrição e enviar até três fotos do produto que a artesã pretende que concorra para participar da exposição.

A exposição ocorrerá, também, dia 19 de março em evento no Saguão da Prefeitura.

Sobre o Mãos e Mentes Paulistanas

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, conta com um programa de apoio ao setor de artesanato e manualidades da Capital, o Mãos e Mentes Paulistanas.

Lançada em 2019, a iniciativa tem como objetivo a melhoria da atividade econômica e social de empreendedores artesanais da cidade. O programa promove diversas atividades que buscam desenvolver o setor de artesanato e manualidades, além de estimular a inclusão produtiva, o acesso ao mercado e a geração de renda dos trabalhadores manuais.



O Mãos e Mentes atua por três eixos principais, como o cadastramento municipal de empreendedores do setor; a promoção de cursos de capacitação empreendedora; e o acesso ao mercado e participação em eventos. Para utilizar os serviços e recursos oferecidos, é necessário estar credenciado no programa.

Empreendedores manuais interessados em participar das ações do programa podem fazer o cadastro para se credenciar no Mãos e Mentes Paulistanas pelo link.

Serviço

Oficina Dia Internacional da Mulher

Data: 14 de março

Horários: 1ª turma: 10h às 13h

2ª turma: 14h às 17h

Local: Auditório SMDET

Endereço: Rua Líbero Badaró, 425 – 8º Andar – Centro

Exposição Artesanato e Feminilidade

Data: 14 e 19 de março

Locais: Sede da SMDET e Saguão da Prefeitura de São Paulo, respectivamente