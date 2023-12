Manutenção Programada – ViaMobilidade

16/12 – SÁBADO – PAESE



No sábado, 16 de dezembro, devido a atividades de atualização do sistema de sinalização da Linha 8-Diamante, não haverá circulação de trens, das 22h30 à 0h, entre as estações General Miguel Costa e Lapa. O trecho será atendido por ônibus da operação PAESE, que também darão suporte aos passageiros nas transferências para a Linha 9-Esmeralda:

Linha 8-Diamante:

Ônibus PAESE vão operar nos dois sentidos entre General Miguel Costa e Lapa, parando em todas as estações do trecho (Lapa, Domingos de Moraes, Imperatriz Leopoldina, Presidente Altino, Osasco, Comandante Sampaio, Quitaúna e General Miguel Costa).

Transferências entre as Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda:

Na Linha 8-Diamante, haverá disponibilidade de ônibus a partir e todas que compõem o trecho entre General Miguel Costa e Lapa com destino à estação Ceasa, da Linha 9-Esmeralda. Para as transferências da Linha 9 para a Linha 8, também haverá ônibus a partir de Ceasa com destino a todas as estações do trecho inoperante da Linha 8-Diamante.

Durante todo o período da operação PAESE, os passageiros serão informados nos trens e nas estações por meio de avisos sonoros e cartazes de sinalização, assim como pelos AAS (Agentes de Atendimento de Segurança).

17/12 – DOMINGO – MANUTENÇÃO PROGRAMADA

A Linha 8-Diamante passa por nova etapa de manutenção programada neste domingo. As ações são parte do plano de modernização das linhas.

Linha 8-Diamante

No domingo (17/12), das 22h à 0h, os intervalos serão de 12 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.